publié le 23/01/2019 à 14:50

Son deuxième album, Nakamura, paru à l'automne, est l'une des surprises de la saison 2018/2019. Il s'est déjà vendu à 200.000 exemplaires, streaming inclus. Aya Nakamura est nommée à deux reprises aux Victoires de la musique, le 8 février 2019. Son succès est surtout quantifiable sur Internet, le terrain de jeu de la nouvelle génération. Son tube Djadja - qui désigne un homme menteur - cumule près de 300 millions de vues sur YouTube.



Aya Nakamura se distingue par une langue atypique qui mêle argot de la banlieue, mots vulgaires et une touche d'intimité. Ses tubes dansants et addictifs plaisent aux plus jeunes comme aux "bobos". L'équipe de France de football chantaient Djadja pendant la Coupe du monde.



"C'est mon langage à moi, ça vient de mon quartier. Quand j'écris, c'est comme si je me confiais à une amie et je raconte la vie de beaucoup de filles", détaille la chanteuse de 23 ans.

Une grande tournée prévue

Derrière la légèreté, ses paroles évoquent aussi en creux les questions de l'émancipation féminine. D'ailleurs, après Bibie dans les années 80, Aya Nakamura est l'une des premières femmes noires à devenir une star de la chanson dans notre pays.



"C'est une fierté mais c'est aussi grave parce qu'il y a beaucoup de femmes noires dans ce milieu-là en France", s'indigne l’interprète.

Son album Nakamura est sorti le 2 novembre 2018. Elle démarrera le 30 mars 2019 la première tournée de sa vie et chantera au Printemps de Bourges, avant d'attaquer les plus gros festivals cet été et les Zénith l'automne prochain.

> Aya Nakamura - Djadja (Clip officiel)