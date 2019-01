publié le 25/01/2019 à 12:43

Deux ans après l'album collégial Lamomali, Matthieu Chedid, alias -M-, revient avec treize morceaux inédits et éclectiques dans Lettre Infinie. Un disque de treize chansons dans lequel l'artiste renoue avec une pop plus légère, des arrangements plus funk qui rappellent ses débuts. Il parle aussi de notre époque, notamment avec son titre Supercherie.



"J'adore jouer avec les mots et les sens et dans Supercherie, ça parle de notre époque, des leurres liés à l'actualité. On est dans un monde d'images et parfois, on s'y perd un peu", détaille le chanteur.

L'ensemble est suave et addictif. Ses paroles gagnent en clarté, sans perdre en poésie. Lettre Infinie est probablement son album le plus personnel. L'album est construit comme treize lettres distinctes. Treize, un chiffre "porte-bonheur" pour -M-.

"J'avais envie de ramener de l'intime, de la subtilité dans ce monde de quantité. J'ai donc pensé ces chansons comme des lettres pour être proche de l'auditeur", confie l'artiste.



Cet album est aussi celui d'un père, d'un artiste qui regarde le temps passer. "Souris à la vie quand tu croises le bonheur si vite arrivé, si vite reparti", conseille le chanteur dans un titre, écrit notamment pour sa fille, Billie. Elle est la voix féminine de son album, elle colore la plupart des morceaux à l'image du morceau Logique est ton écho.



"Elles est encerclée d'artistes, il y quelques choses de très naturel là-dedans. J'avais besoin d'une voix féminine, elle est venue et a chanté d'une manière très spontanée", explique-t-il.



La tournée de -M- débute début février 2019. Il sera en résidence au Cirque d'Hiver pour huit dates à Paris avant de sillonner la France avec une tournée des Zéniths. Il sera ensuite du 3 au 8 juin à la Seine Musicale à Paris et dans les plus gros festivals durant l'été 2019.