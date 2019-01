publié le 29/10/2018 à 09:02

Son ascension a été fulgurante sur internet. Angèle, qui avait enchanté le Grand Studio RTL en mars 2018, cumule plus de 40 millions de vues sur YouTube avec ses clips vidéo, grâce à une imagerie très travaillée, acidulée, sexy et décalée. Elle a su affûter un discours dans sa musique féministe, sophistiquée et percutante.



L'album de la jeune artiste de 22 ans est un bonbon sucré et piquant qui permet à la chanson française de poursuivre sa mue. Son premier projet musical s'appelle Brol, une référence à la ville de Bruxelles. "C'est aussi une manière de parler de tous ces thèmes que j'aborde dont on aimerait se séparer mais dont on ne peut pas vraiment (...) Je parle un peu de l'ego, du narcissisme, la jalousie, c'est chaque fois des thèmes frustrants qui entourent ma vie (...) Je me permets de tout faire", a confié la chanteuse au micro de RTL.

Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2018 ? Du 29 octobre jusqu'au 11 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.



