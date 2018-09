Découvrez tous les détails de "En amont", l'album posthume d'Alain Bashung

publié le 28/09/2018 à 10:37

Le disque s'appellera En amont. À la différence de L'Homme à tête de chou, sorti en 2011, ce projet sera composé de onze chansons inédites. Toutes avaient été écartées de Bleu Pétrole, ultime chef-d’œuvre d'Alain Bashung paru en 2008, soit un an avant sa mort. Depuis quelques mois, Chloé Mons, la veuve du chanteur, Barclay sa maison de disques historique et Edith Fambuena complice de Bashung sur Fantaisie Militaire, ont travaillé dans le plus grand secret pour créer un véritable album avec une histoire et une unité artistique.



La première chanson dévoilée, un véritable coup de poing, s'intitule Immortels. Elle a été écrite et composée par Dominique A. Cet album posthume a commencé à prendre forme il y a quatre ans lorsque Chloé Mons, la veuve de l'artiste, a trouvé une série de chansons inachevées, mais tout sauf anecdotiques.

> Alain Bashung - Immortels

"J'ai fait un grand inventaire à la maison de tout ce qu'il y avait parce que Alain m'avait toujours dit qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de matériel et qu'il faudrait s'en occuper un jour et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses presque finies (...) Je voulais en faire profiter tout le monde", confie Chloé Mons.

"La sève était là, la colonne vertébrale des morceaux était là mais pas tellement plus (...) c'est délicat de retravailler des morceaux quand la personne n'est plus là, ça pose mille questions (...) Il fallait être complètement avec son âme, c'est un peu fou de dire ça mais vrai, pour être dans un respect total du geste d'Alain", raconte-t-elle.



On retrouvera dans En Amont des titres écrits et composés par Arman Méliès, Joseph d'Anvers, Raphaël, Dominique A, Doriand, et Xavier Plumas. "Il n'y aura pas d'autre disque aussi abouti" explique Chloé Mons au micro de RTL. Mais il reste quelques "ovnis", des chansons qu'elle aimerait sortir plus tard...



En amont, l'album posthume d'Alain Bashung, sortira le 23 novembre 2018.