Décès de Charles Aznavour : Delon, Bruel, Clerc... Les stars lui rendent hommage

et Steven Bellery

publié le 01/10/2018 à 18:54

"Hier encore", "Emmenez-moi", "La bohème", "Je m'voyais déjà", "La Mamma", "Comme ils disent", "Les comédiens", "For me... formidable"... Chaque Français-e a forcément sa chanson préférée de Charles Aznavour, souvent plusieurs. Le chanteur s'est éteint à l'âge de 94 ans dans la nuit de dimanche 30 septembre au lundi lundi 1er octobre.



Dès l'annonce de son décès, les réactions se sont multipliées. "C'était une force de vie, c'était un défi de durée", a estimé Line Renaud sur RTL, après un vibrant hommage d'Alain Souchon : "J'ai l'impression que j'ai survécu en entendant des chansons de Charles Aznavour... Ce qu'il y avait de vachement bien avec lui, c'est qu'il faisait une musique qui était intemporelle, qui plaisait partout dans le monde et qui racontait des histoires. C'était un peu un maître".

Maxime Le Forestier et Alain Chamfort ont également livré leur sentiment sur RTL. "Il avait introduit dans la chanson française le corps, la sensualité. C'était important pour lui de rester saltimbanque", a déclaré le premier. "Il représente pour tout le monde un exemple de pugnacité, quelqu'un qui a dû faire face à l'adversité. Il n'a pas été reconnu très facilement. Il a dû vraiment faire ses preuves...", a souligné le second.

Alain Delon "fracassé"

Alain Delon, lui, s'est déclaré "fracassé", "complètement bouleversé", dans une déclaration à l'AFP. Je prends son décès en pleine gueule. J'aime cet homme. Je le connais depuis mes débuts. On a débuté pratiquement ensemble", a confié l'acteur de 82 ans. "Charles était le seul grand de la chanson française. De mon époque, tout le monde est mort : Aznavour, Bécaud et Trénet. Ils ont tout fait..."



Autre moyen de témoigner ses sentiments, Twitter. "J'apprends avec une immense tristesse la mort de Charles Aznavour, écrit Julien Clerc. Une grande plume française nous quitte... Un immense compositeur-interprète nous laisse des chansons souvent avant-gardistes en souvenir de lui. Un grand explorateur de la jungle des sentiments s'en va. Mon cher Charles, je vous admirais tellement". "Que c'est triste sans toi ! Tellement d'images, de partages, d'affection. Merci pour tout, Charles !", poursuit Patrick Bruel.





Impossible de citer tout le monde dans cet amas d'hommage pour un "boss, un guide, un maître" (Benjamin Biolay), "un pilier très important de la chanson Française" (Calogero), un "immense monsieur" qui "ne nous quittera jamais", que "nous chanterons toujours" (Nagui).

Ovation à l''Assemblée nationale

La classe politique s'est elle aussi exprimée. L'Assemblée nationale a rendu hommage à Charles Aznavour, avec une ovation debout des 200 députés présents. Pour Emmanuel Macron, "ses chefs d'oeuvre, son timbre, son rayonnement unique lui survivront longtemps" (Twitter). "Le Grand Charles est parti. Sa disparition m'a surpris et bouleversé, tant je l'imaginais infatigable et immortel", a écrit Nicolas Sarkozy sur Facebook.