publié le 01/10/2018 à 16:11

Charles Aznavour n'a jamais caché que ses débuts avaient été difficiles. Invité par RTL en 2015, le chanteur et compositeur français avait alors affirmé : "Je n'ai pas été le seul mais j'ai été le plus esquinté de tous. On ne voulait pas de moi, on voulait me balayer mais ils ont eu dû mal... ce sont eux qui ont été balayés", a ajouté Charles Aznavour dont la carrière musicale comprend aujourd'hui plusieurs décennies de titres ayant fait leur place dans le patrimoine culturel français.



De ses yeux foncés à sa voix et ses chansons, rien ne semblait plaire aux critiques de l’époque, raconte Charles Aznavour dans cet échange intime avec le public de RTL. "On a même été dire qu'on ne devait pas laisser chanter les infirmes sur scène !", assure l'auteur-compositeur-interprète, "pas revanchard" pour un sou.

Cette légende de la chanson français est décédée dans la nuit de dimanche 30 septembre au lundi 1er octobre, à l'âge de 94 ans.