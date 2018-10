publié le 01/10/2018 à 17:30

"Je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître..." Charles Aznavour s'est éteint, dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 94 ans laissant derrière lui un patrimoine musical hors norme. Après 72 ans de carrière et plus de 180 millions d'albums vendus dans le monde entier, la légende de la variété française est l'auteur de nombreuses chansons qui ont traversé les frontières et les époques.





Emmenez-moi, Je Me Voyais Déjà, La Mamma, Mes emmerdes... S'il est parfois difficile de ne garder qu'un seul titre, celui de La Bohème revient régulièrement dans les premiers cités. Une chanson qui ne devait pourtant pas s'inscrire dans la discographie du chanteur franco-arménien.

Écrite en 1965 par Charles Aznavour et Jacques Plante en 1965, La Bohème devait, en premier lieu, être chantée par Georges Guétary, un chanteur d'opérette très en vogue dans les années 1960. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Charles Aznavour est alors pressé par sa maison de disques pour enregistrer le titre, qui connaît un succès immédiat.

Un titre presque autobiographique

Si cette histoire raconte celle d'un peintre qui se souvient avec nostalgie de ses années sur la butte Montmartre, à Paris, les parallèles avec la vie de Charles Aznavour sont nombreux, faisant presque penser à une chanson autobiographique.



Né Shahnourh Varinag Aznavourian le 22 mai 1924 à Paris de parents arméniens, qui attendaient simplement un visa pour les États-Unis, Charles Aznavour grandit finalement dans la capitale. "La bohème, la bohème, ça voulait dire, on est heureux (...) Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns, qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire", chantait-il à chaque concert.