publié le 01/10/2018 à 19:15

Sa prestation avait ébloui le public. Charles Aznavour avait prêté sa voix au personnage du film de Disney, Là-haut, Carl Fredricksen, un veuf en quête d'aventure. Le long-métrage avait ouvert la 62ème édition du Festival de Cannes et avait été salué par la critique. En témoignent ses nombreux prix reçus : Golden Globe du meilleur film d'animation en 2010 et Oscar du meilleur film d'animation la même année.



"J'aime mon métier et j'aime m'amuser dans mon métier", confiait l'homme de scène, avant de continuer : "Dans Là-haut, on finit par ne pas jouer le rôle mais le vivre. Comme on n'a que la voix pour impressionner, on va plus loin".

Disney a tenu à saluer la mémoire de ce monument de la chanson française à travers un tweet posté dans l'après-midi du lundi 1er octobre 2018. "Merci de nous avoir ému aux larmes dans Là-haut".



Carl Fredricksen est orphelin. Charles Aznavour, sa voix française, a rejoint les étoiles aujourd’hui. Merci monsieur Aznavour de nous avoir fait rire au milieu des Muppets, d’avoir chanté la Belle et la Bête et de nous avoir ému aux larmes dans Là-haut… pic.twitter.com/ZHn4Pkzx0s — Disney (@DisneyFR) 1 octobre 2018