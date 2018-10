publié le 01/10/2018 à 15:05

Des chansons qui resteront à jamais gravées dans le cœur des Français. Charles Aznavour est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans, dans le sud de la France. Après 72 ans de carrière et plus de 180 millions d'albums vendus (selon son site officiel) dans le monde entier, la légende de la variété française laisse derrière lui un patrimoine musical impressionnant.





Parmi les 1.200 chansons interprétées dans huit langues différentes, l'auteur-compositeur-interprète bénéficie d'une grande renommée internationale. Entre douces mélodies et tubes indémodables, il laisse une empreinte indélébile dans le paysage musical français. Dans les années 60, on retiendra des succès notables comme Hier encore, For Me Formidable, mais aussi Emmenez-moi, La Bohème et La Mamma. Sans oublier Comme ils disent ou encore Mes emmerdes dans les années 70.

Une discographie riche et variée que le chanteur laisse en héritage à ses admirateurs. De nombreuses stars et artistes de la nouvelle génération n'ont pas hésité à rendre hommage à la carrière de Charles Aznavour en reprenant ses plus grands succès.