publié le 01/10/2018 à 20:00

Charles Aznavour représente une sorte de contrepoint musical à la Ve République. C'est l'un des chanteurs les plus marquants parce que, bien sûr, il est très populaire, mais surtout parce que sa présence intense a correspondu avec la Ve République et en a traversé les couches successives. De plus, c'est un symbole car c'est un exemple incroyable d'intégration réussie. Et puis il y a, cette double fidélité à l'Arménie et à la France.



J'ai un souvenir personnel avec lui. Nous nous étions retrouvés sous la coupole de l'Académie française où il recevait un grand prix de francophonie et moi un prix littéraire. Nous étions assis l'un à côté de l'autre et il pleurait comme une madeleine et il me disait : "Vous ne pleurez pas ?" Je lui répondais que non et il me disait : "Moi je pleure parce que je suis Arménien, parce que je suis sous la coupole de l'Académie française et je pleure parce que je vis".

Celui à qui je le compare instinctivement le plus, c'est Jacques Brel, à la fois par la qualité de leurs textes et par l'originalité de leurs voix.