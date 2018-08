publié le 27/08/2018 à 04:00

C'est reparti pour une nouvelle saison. Anciens et nouveaux font leur rentrée ce lundi 27 août sur la première radio de France. Coup d'envoi d'une nouvelle année au cours de laquelle RTL ne cessera d'informer et divertir ses fidèles auditeurs.



Julien Sellier s'est installé derrière le micro dès 4h30 pour lancer cette grande journée avant de passer le relais à Yves Calvi, accompagné d'Alba Ventura, François Lenglet, Elizabeth Martichoux, Cyprien Cini, Michel Cymes, Amandine Bégot et Isabelle Saporta. Marc-Olivier Fogiel retrouvera, lui, son fauteuil à 18 heures, pour deux heures d'information et de débat.



De nouvelles signatures intègrent les locaux du 56, avenue Charles-de-Gaulle, à Neuilly-sur-Seine. Après Denis Balbir, arrivé en même temps que la reprise de la Ligue 1, Isabelle Saporta et Caroline Dublanche se sont également vues confier un rendez-vous quotidien.

Entre temps, culture, divertissement et rire sont toujours au programme. Retrouvez Julien Courbet, Stéphane Bern, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, Flavie Flament et Laurent Ruquier pour vos émission favorites.



Suivez la reprise de RTL en direct

01h00 - Merci d'avoir suivi la grande rentrée de RTL. Retrouvez tous les journalistes et présentateurs de la première radio de France mardi 28 août, dès 04h30.



22h30 - Caroline Dublanche fait ses débuts sur RTL avec sa nouvelle émission Parlons-nous. Elle s'est confiée juste avant l'antenne.

> La rentrée de RTL : Caroline Dublanche Crédit Média : RTLnet | Date : 27/08/2018

22h00 - Christophe Pacaud est de retour aux commandes de RTL Grand Soir.

> La rentrée de RTL : Christophe Pacaud Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

21h00 - Retrouvez Sidonie Bonnec et Thomas Hugues dans La Curiosité est un vilain défaut. Au programme de l'émission, diffusée une première fois ce lundi après-midi : Charles Darwin et la théorie de l'évolution.



20h00 - Jacques Pradel prend les commandes de l'antenne jusque 21 heures avec L'Heure du crime.



19h20 - L'équipe d'On refait le monde est en place. Alain Duhamel, Nicolas Domenach, Yves Thréard et Anastasia Colosimo ouvrent une saison de débats.

19h15 - Première invitée de ce premier RTL Soir de la saison, la secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa condamne les propos polémiques du pape. Hier, le souverain pontife a préconise la psychiatrie pour l'homosexualité décelée à l'enfance. Une déclaration décriée de toutes parts, bien que corrigée ce lundi par le Vatican.

Déclaration polémique du pape François / La psychiatrie pour les homosexuels : "C’est une forme de danger de penser qu’il y aurait une forme de maladie liée à l’homosexualité, qui relève de l’ignorance" @MarleneSchiappa dans #RTLSoir — RTL Service Presse (@RTL_presse) 27 août 2018

18h30 - Alain Duhamel, enchanté par ses vacances, retrouve RTL Soir, où il partage son édito avec les auditeurs.

> La rentrée de RTL : Alain Duhamel Crédit Média : RTLnet | Date : 27/08/2018

18h00 - C'est parti pour le retour de RTL Soir !

17h45 - La saison 7 de RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel commence dans 15 minutes sur RTL. À la Une : l'appel des parents de Maëlys, un an après la mort de la fillette.

17h15 - Et pendant que nos Grosses Têtes sont à l'antenne, petit retour ce matin en coulisses avec Pascal Praud, qui préparait sa première des Auditeurs ont la parole.

> Pascal Praud prépare sa première des "Auditeurs ont la parole" ce lundi 27 août 2018 Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

16h00 - Ils s'appellent Pierre Benichou, Jeanfi Janssens, Isabelle Mergault, Marcela Iacub, Philippe Manoeuvre et Bernard Mabille, et ils se retrouvent ce lundi de reprise autour de Laurent Ruquier... Les Grosses Têtes, le retour, c'est tout de suite sur RTL.

> La rentrée de RTL : Laurent Ruquier et Les Grosses Têtes Crédit Image : RTL.fr | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

15h45 - Juste avant Stéphane Bern, Julien Courbet a lui aussi retrouvé le micro, pour la 19e saison de Ça peut vous arriver. Plus motivé que jamais à l'idée de venir en aide aux auditeurs victimes de contentieux !

> La rentrée de RTL : Julien Courbet Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

15h25 - Stéphane Bern a repris l'antenne avec toute l'équipe d'À la bonne heure ce matin de 11 heures à 12h30. Si le présentateur a pu profiter pleinement de ce bel été, il ne cache pas sa joie de retrouver les studios de RTL. À la bonne heure !

> La rentrée de RTL : Stéphane Bern Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL | Date : 27/08/2018

15h00 - Flavie Flament et toute l'équipe d'On est fait pour s'entendre succèdent à Sidonie Bonnec et Thomas Hugues au micro de RTL. Au programme du jour : "Comment réussir à dire ce que l'on a sur le cœur ?"

> Comment réussir à dire ce que l'on a sur le cœur ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 27/08/2018

14h00 - C'est au tour de Sidonie Bonnec et Thomas Hugues de faire leur reprise. Les deux journalistes animent leur émission quotidienne La curiosité est un vilain défaut jusqu'à 15 heures. Au programme aujourd'hui : Charles Darwin et la théorie de l'évolution. Et au programme toute l'année : plaisir et bonne humeur !

> La rentrée de RTL : Sidonie Bonnec et Thomas Hugues Crédit Média : RTLnet | Date : 27/08/2018

13h00 - C'est l'une des nouveautés de la rentrée : Pascal Praud succède à Stéphane Carpentier et Christelle Rebière à la présentation des Auditeurs ont la parole, un rendez-vous historique de RTL. Pour poser vos questions ou réagir, un seul numéro à appeler : 3210.

¿ #RTLInsight : Plus que 7 minutes avant l’une des grandes nouveautés de cette rentrée 2018/2019 ...@PascalPraud aux commandes de #LesAuditeursOntLaParole ! pic.twitter.com/cMKBakMNk3 — RTL Service Presse (@RTL_presse) 27 août 2018

Au programme en première partie d'émission : la retraite, au lendemain des annonces d'Édouard Philippe sur le montant des pensions.



12h30 - Le divertissement laisse place à l'information. Christelle Rebière prend les commandes de l'antenne pour RTL Midi. Une tranche d'une demi-heure d'information jusqu'à 13 heures.

> La rentrée de RTL : Christelle Rebière Crédit Image : RTL.fr | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

11h00 - C'est l'heure du passage d'antenne ! Stéphane Bern et l'équipe d'À la bonne heure succèdent à Julien Courbet à l'antenne, pour la première émission de la saison. À suivre en direct jusqu'à 12h30.



.@bernstephane @E_Dussart et toute l’équipe de @Alabonneheure en route pour la 1ère de la saison ! Avec @AmelieNothomb rdv à 11h sur @RTLFrance pic.twitter.com/FQXkrtNcWM — RTL Service Presse (@RTL_presse) 27 août 2018

9h30 - C'est la fin de cette première matinale de la saison. Julien Courbet et son équipe prennent le relais et reviennent avec Ça peut vous arriver, jusqu'à 11 heures.

.@courbet_julien et toute l’equipe de @CPVA sont impatients de vous retrouver dans 4 min RDV sur @RTLFrance ! pic.twitter.com/JlUzLBVU8d — RTL Service Presse (@RTL_presse) 27 août 2018

9h00 - Retrouvez toute l'équipe de Laissez-vous tenter autour d'Yves Calvi, l'émission quotidienne de RTL sur toute la culture. Au programme de l'émission : Stéphane Boudsocq en direct depuis le 11e Festival du film francophone à Angoulême, les audience télé du week-end avec Isabelle Morini-Bosc, la rentrée littéraire de Bernard Lehut, la chanteuse Jain de retour, par Steven Bellery et le choix de la rentrée d'Isabelle Morini-Bosc avec France 2 qui lance son feuilleton quotidien.



8h45 - Laurent Gerra raconte les vacances du couple présidentiel à Brégançon en imitant le Président et son épouse. Line Renaud, Gérard Collomb, Marine Le Pen... L'humoriste n'oublie personne dans sa pastille de reprise.

> La rentrée de RTL : Laurent Gerra Crédit Image : RTL.fr | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

8h35 - Écologie et funérailles dans Le Bien Public, mort de John McCain dans Libération et Le Figaro, conseils pour reprendre l'année du bon pied, perles de touristes dans Sud Ouest... Amandine Bégot fait le tour de l'actualité dans sa revue de presse.



8h24 - "C'est une avancée à mi-chemin", estime Jean-Eudes du Mesnil à propos de l'annonce d'Édouard Philippe sur la réforme des heures supplémentaires. "Le gouvernement a un discours qui est plus favorable aux entreprises que par le passé", reconnaît-il.



8h20 - Le retour aux heures supplémentaires sans charges est-il un progrès ? Pour en débattre dans 6 minutes pour trancher, Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises ainsi que Michel Sapin, ancien ministre de l'Économie et des Finances de François Hollande.



8h15 - Michel Cymes est en studio. Avez-vous profité des vacances pour vous reposer ou avez-vous fait des excès ? Les conseils du médecin pour reprendre le rythme.

> La rentrée de RTL : Michel Cymes Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

8h00 - En sortant du studio, Élizabeth Martichoux se confie sur la saison à venir.

> La rentrée de RTL : Elizabeth Martichoux Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

7h57 - 203 ans après la bataille, savez-vous pourquoi la France s'est inclinée à Waterloo ? Cyprien Cini vous raconte tout dans les Inattendus.

> Les inattendus de Cyprien Cini du 27 août 2018 Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 27/08/2018

7h52 - Membre des Républicains, Bruno Le Maire tance sa famille politique au lendemain du discours très droitier de Laurent Wauquiez au mont Mézenc. Politiquement, ils ne vont "nulle part", estime-t-il au micro de RTL.



7h49 - "C'est une politique pro-entreprises, je le revendique, et c'est pour tous les Français", poursuit le locataire de Bercy au micro d'Élizabeth Martichoux.



7h45 - "Cette stratégie économique, c'est la bonne", assure le ministre. "Aucune prestation sociale ne sera réduite". Les retraités "ne seront pas perdants. (...) Je ne suis pas spécialiste du rabot", se défend Bruno Le Maire.

Info #RTLMatin : "Je revendique une politique pro-entreprises mais l'allégement des charges de 4 points au niveau du Smic sera décalé au 1er octobre 2019. Économie : 2 milliards d'euros", annonce @BrunoLeMaire avec @EliMartichoux pic.twitter.com/slki9yrONh — RTL France (@RTLFrance) 27 août 2018

7h43 - Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, est l'invité de RTL. Il répond aux questions d'Élizabeth Martichoux



7h38 - Au lendemain des annonces d'Édouard Philippe, François Lenglet décrypte les retombées des réformes à venir dans sa chronique Lenglet-Co. "La perte de pouvoir d'achat pour les retraités pourrait dépasser 3%" dans les prochaines années, prévient-il.



7h30 - Retrouvez les actualités du jour en réécoutant le journal de 7h30.



7h26 - Que vous réservent les astres pour la reprise ? Christine Haas vous dit tout.



7h20 - Le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, a annoncé dans Tennis Magazine que Serena Williams ne pourra plus jouer à Roland-Garros vêtue de sa combinaison noire fuselée. Au micro de RTL, l'ancienne championne devenue coach, Nathalie Tauziat, réagit : "Je pense qu'il y a des choses à régler dans le tennis plus importantes que la tenue de Serena Williams", estime-t-elle.



7h17 - Alba Ventura est également de retour, pour son édito politique quotidien. En ce début d'année scolaire, Emmanuel Macron chute brutalement dans les sondages. La faute à l'affaire Benalla, l'affaire Kohler mais aussi l'affaire Nyssen, estime l'éditorialiste, mais pas seulement : "Ce qui explique surtout le mécontentement, c'est la politique économique d'Emmanuel Macron."

> La rentrée de RTL : Alba Ventura Crédit Image : RTL.fr | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

7h12 - Isabelle Saporta, nouvelle voix de RTL, fait sa première chronique C'est comme ça !, nouveau rendez-vous de la matinale d'Yves Calvi. La journaliste raconte avec humour ses vacances avec ses deux filles et le retour en Bretagne chez sa mère.

> Isabelle Saporta : "Le mot d'ordre pour cette saison, c'est la joie et la bonne humeur" Crédit Image : Nicolas Gouhier / RTL | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

7h04 - Un an jour pour jour après la disparition de la petite Maëlys lors d'une fête de mariage, ses parents se confient dans RTL Soir. Des premiers extraits sont diffusés dans RTL Matin.



7h00 - Yves Calvi et toute l'équipe de RTL Matin font leur rentrée.



> La reprise de RTL : Yves Calvi Crédit Image : RTL.fr | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

6h54 - Dans sa chronique, Christian Menanteau évoque l'année 2018 qui devrait marquer des records pour le tourisme en France.



6h50 - Pauline de Saint-Rémy revient avec sa chronique quotidienne sur les coulisses de la politique. Cette saison, les Confidentiels deviennent les Indispensables.



6h40 - En ce jour de rentrée, le temps devrait être pluvieux dans le Nord et ensoleillé dans le Sud. Retrouvez les prévisions complètes du jour.



6h30 - Retrouvez les actualités en réécoutant le journal de 6h30.



6h28 - L'été touche à sa fin et le chant des cigales avec. Mais savez-vous que ces insectes ne font pas que chanter, et sont aussi très utiles ? Pour tout savoir sur les cigales, réécoutez la chronique C'est notre planète de la rentrée, par Virginie Garin.



6h20 - Dans sa chronique, Isabelle Morini-Bosc passe en revue les nouveautés télévisuelles de la rentrée.



6h00 - La recette du jour du chef Pasteau vous donne un goût d'été en cette rentrée en mettant à l'honneur la pastèque !

5h50 La recette du jour avec Francois Pasteau de @EpiDupin : ce matin, la pastèque à l'honneur > https://t.co/Oj783HEqff #RTLPetitMatin pic.twitter.com/SJWmKucXws — RTL Petit Matin (@RTLPetitMatin) 27 août 2018

5h30 - Les Grosses Têtes sont de retour ! Dès 16h, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous sur avec Pierre Benichou qui pousse la chansonnette. Dans l'équipe, on comptera l'humoriste Jeanfi Janssens, Isabelle Mergault, l'intellectuelle Marcela Iacub, Philippe Manœuvre et Bernard Mabille.



5h00 - À 5h40, Philippe Corbé, correspondant RTL aux États-Unis, fera son retour avec sa chronique Un air d'Amérique. Il reviendra ce lundi 27 août sur le décès du sénateur John McCain samedi. Le programme des cérémonies en sa mémoire a été annoncé ce dimanche, et inclut plusieurs jours d'hommages, d'abord dans l'Arizona, puis dans la capitale américaine.



4h45 - Virginie Garin revient avec sa chronique C notre Planète. Ce lundi, elle est consacrée au chant des cigales qui nous permet de prolonger les vacances. La palme de la stupidité est revenue cet été à des touristes dans le Var qui ont demandé qu'on tue les cigales car elles faisaient trop de bruit ! Virginie Garin réhabilite les cigales qui ont non seulement un chant qui sent bon la Provence, mais qui sont utiles à la nature ! Comme les vers, elles aèrent la terre lorsqu'elles sont à l'état de larves.

> La rentrée de RTL : Julien Sellier Crédit Image : RTL.fr | Crédit Média : RTL.fr | Date : 27/08/2018

4h30 - C'est Julien Sellier qui ouvre cette grande journée de rentrée avec RTL Petit Matin. Il fait son retour avec Marina Giraudeau et Olivia Leray. Un rendez-vous d'info, de bonne humeur, de cuisine avec les recettes du chef François Pasteau, de culture avec l'équipe de Laissez-vous tenter et de rire avec le corrosif Cyprien Cini. Tous vos chroniqueurs préférés sont de retour pour réveiller les lève-tôt.

Suivez #RTLPetitMatin en live vidéo jusqu'à 7h avec @JSellier Marina Giraudeau et @OliviaLeray : lundi 27 août, bon réveil à tous > https://t.co/Oj783HEqff ¿ pic.twitter.com/U4nFS14fmb — RTL Petit Matin (@RTLPetitMatin) 27 août 2018

4h15 - Les journalistes et présentateurs de la première radio de France vous donnent rendez-vous dès 4h30. Interviews, réactions, impressions... Vivez la rentrée de l'intérieur grâce aux photos et vidéos, qui seront diffusées tout au long de la journée sur cet article.



4h00 - Bonjour et bienvenue sur cet article pour suivre la grande rentrée de RTL.