et Marie-Pierre Haddad

publié le 27/08/2018 à 09:22

"Je revendique la politique pro-entreprise". Bruno Le Maire l'affirme et le revendique, ce lundi 27 août, sur RTL. Le ministre de l'Économie estime que "le mal français" est le fait "d'avoir un chômage aussi élevé". C'est pourquoi Emmanuel Macron et le gouvernement ont "fait le choix du travail", explique-t-il.



Intialement prévu l'année prochaine, les entreprises vont profiter de la suppression de deux mesures, le CICE et la transformation du CICE en baisse de charges. Cette logique pro-entreprise est faite "pour les Français, pour tous ceux qui n'ont pas d'emploi, pour les jeunes qui désespèrent de ne pas trouver un travail, pour ceux qui sont licenciés à 50 ans", indique le ministre de l'Économie.

Cela représente un allègement de 2 milliards d'euros Bruno Le Maire sur RTL Partager la citation





Il précise par ailleurs que "tout le monde sera mis à contribution pour rétablir les équilibres des finances publiques. Nous avions prévu un nouvel allègement de cotisations pour toutes les entreprises, en plus de cette transformation du crédit d'impôt en allègement de charges. Nous avions prévu un allègement de quatre points supplémentaires des cotisations sociales au niveau du Smic pour toutes les entreprises au 1er janvier 2019".

Cependant, Bruno Le Maire annonce que cette mesure va être reportée au 1er octobre 2019. "Cela représente un allègement de deux milliards d'euros", ajoute-t-il. Tout le monde sera mis à contribution pour rétablir les équilibres des finances publiques, les entreprises aussi. C'est une question de justice".