Un an jour pour jour après la disparition de leur fille, les parents de la petite Maëlys prennent la parole. "On a toujours des questions sans réponse", déplore le père de famille. Au micro de RTL, le couple dénonce la préméditation de Nordahl Lelandais, mis en examen pour meurtre dans cette affaire : "On connaît notre fille, on sait qu'elle ne serait jamais montée dans la voiture d'elle-même. Pour moi, il l'a forcée, il lui a fait peur ou il l'a menacée", explique Jennifer Cleyet-Marrel, la mère de la fillette tuée à l'âge de 8 ans.



Et cette dernière ne s'arrête pas là. Elle évoque dès lors le côté "malsain". "Il avait préparé cette action. Auparavant, il avait déjà assassiné Arthur Noyer et une semaine avant, il a eu une agression sexuelle sur sa petite cousine de 6 ans. Pour moi, il est venu au mariage en voulant faire du mal", lance-t-elle.

Et de poursuivre : "Il ne savait peut-être pas qui il allait prendre, mais il avait très bien calculé son acte (...) Pour moi, c'est un acte prémédité. Après rien n'est prouvé mais c'est mon sentiment".

