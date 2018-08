publié le 27/08/2018 à 11:28

Tant pis si je me la pète un peu ! Mais je suis certain que durant leurs vacances nos auditeurs se sont souvenus de ce qu'ils devaient faire pour rester en forme et éviter les pépins de santé.



Question sommeil, il y a deux cas de figure. Il y a les bringueurs, les noceurs, ceux qui profitent des vacances pour se mettre en jet-lag (alors qu'ils n'ont pas quitté le méridien de Greenwich), qui se couchaient à point d'heure et qui se levaient donc au moment de l'apéro (ou presque !). Pour ceux-là, la rentrée va être compliquée : il va falloir retrouver un rythme de sommeil normal. Mais le corps est bien fait, il va se remettre sur les rails.

Il y a ensuite ceux qui ont remis les pendules à 14 heures (comme aurait dit Johnny), en rattrapant les heures de sommeil qui manquaient : cette fameuse "dette de sommeil" accumulée pendant l'année. Pour ceux-là, le problème est de se lever plus tôt pour aller travailler. Mais là aussi, laissez faire : l'organisme va se réhabituer, et votre horloge biologique va se recaler.



Rééquilibrez votre alimentation

Question alimentation, on a fait des excès comme tout le monde. Les vacances, c'est même fait pour ça. Ne culpabilisez pas. Vous avez pris du poids ? On l'a tous fait un jour ou l'autre : on mange n'importe quoi, on boit du rosé comme si c'était une grenadine. Et les calories sont bien là !



À moins d'avoir eu une tourista d'enfer qui vous a vidé, vous avez peut-être rapporté les kilos dans vos bagages. Une seule solution : les éliminer en rééquilibrant votre alimentation bien sûr, mais surtout en reprenant le sport ou l'activité physique.



La question aujourd'hui, c'est comment ne pas lâcher et et ne pas gâcher les efforts consentis cet été ? C'est simple : est-ce que finalement - et même si vous avez pris un peu de poids - le fait de vous bouger ne vous a pas donné envie de continuer ?



Vous n'étiez pas bien après l'effort ? Vous n'aviez pas une bonne estime de vous ? Vous ne vous disiez pas : "C'était dur, mais je suis allé au bout !" ? maintenant, il n'y a aucune raison pour que vous arrêtiez. Il suffit de s'organiser un peu, et ce dès maintenant.



Car le prétexte que vous vous apprêteriez à me sortir, je le connais. Alors pas de baratin : 30 minutes par jour, vous allez les trouver. Et comptez sur moi pour ne pas vous lâcher.