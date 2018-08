publié le 27/08/2018 à 10:27

Les parasols et les transats ne sont pas encore remisés, mais on peut déjà anticiper. La France devrait franchir la fameuse barre des 90 millions de visiteurs cette année. Et ainsi préserver sa place de première destination touristique mondiale.



D'ores et déjà, l'industrie du tourisme pèse 50 milliards d'euros. C'est 8% de la production de richesses totales du pays. Cela concerne aussi deux millions d'emplois, ce qui est considérable. Cela conforte l'objectif de ce secteur d'accueillir 100 millions de visiteurs à l'horizon 2020, mais aussi celui de récolter 60 milliards d'euros de recettes.

Sauf crise mondiale, il n'y a aucune raison d'anticiper un désamour pour la destination France. L'Organisation mondiale du tourisme anticipe des flux internationaux en hausse annuelle de 5 à 6% pour la décade à venir en France. Les touristes chinois, par exemple, sont passés de 500.000 à 2,5 millions. Et les Indiens les marquent à la culotte.

Les plus

- La Grèce devrait récupérer les intérêts de sa dette qui ont, notamment en Allemagne, beaucoup prospéré. Cela se monte à 3 milliards d'euros au moins.



- Kalachnikov change son fusil d'épaule : le plus célèbre fabricant d'armes du monde veut se lancer dans la construction de véhicules électriques.

La note du jour

06/20 au magasin Décathlon de Châteauroux, où les places de parking sont exclusivement réservées aux femmes avec enfants. Où met-on les hommes qui vont faire les courses avec les gamins ?