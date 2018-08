publié le 27/08/2018 à 10:01

Pour la soirée du 26 août, c'est le film d'espionnage de TF1, Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E. qui est arrivé leader des audiences. Celui-ci a rassemblé 3,5 millions de curieux devant leur écran de télévision. Un très bon score pour la chaîne, qui à cette occasion enregistre 18,4% de part d'audience.



En deuxième, on retrouve France 2 avec la comédie de Gabriel Julien-Laferrièr, Neuilly sa mère !. Cette dernière a cumulé 2,6 millions de téléspectateurs et téléspectatrices et permet à la chaîne d’engranger 12,8% de part d'audience.

Non loin, figurent France 3 et la série policière canadienne Les enquêtes de Murdoch. L'épisode diffusé a réuni 2,6 millions de fidèles dans leur canapé (12,4% de part d'audience).

Enfin, M6 arrive au pied du podium avec son magazine d'économie Capital. L'enquête de la chaîne, consacrée aux hypermarchés, a cumulé 2,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (11,9% de part d'audience).