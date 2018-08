et Marie-Pierre Haddad

publié le 27/08/2018 à 08:12

Emmanuel Macron et le gouvernement ont-ils un problème avec les retraités ? Déjà impactés par la hausse de la CSG, ils voient désormais leur pension de retraites désindexées de la hausse de l'inflation. Concrètement, cela signifie qu'à partir du 1er septembre 2019, le revenu des retraités n’augmentera de 0,3%, tandis que l'inflation, elle, s'élèvera à 1,7%, selon l'Insee.



C'est en partie ce qu'a annoncé Édouard Philippe dans les colonnes du Journal du Dimanche, provoquant ainsi une colère auprès de l'opposition. Laurent Wauquiez, le président des Républicains, a qualifié cette mesure "d'injuste".

Invité à l'antenne de RTL ce lundi 27 août, Bruno Le Maire l'affirme : "Nous aimons les retraités, nous aimons tous les Français mais nous faisons des choix politiques, le choix de rétablir l’équilibre, le choix du travail".

Aucune prestation sociale ne sera réduite Bruno Le Maire sur RTL Partager la citation





Voici la ligne directrice du ministre de l'Économie qui assure que cette stratégie économique va "donner des résultats". "Aucune prestation sociale ne sera réduite. Pour les retraités, le minimum vieillesse va augmenter. Leur pension continuera d’être revalorisée", ajoute-t-il en précisant que le gouvernement apporte une attention toute particulière "aux plus fragiles".



Concernant la hausse de 0,3% de la pension des retraités, Bruno Le Maire indique : "Nous ne leur prenons pas d’argent. Nous continuons à revaloriser les retraites. L’évidence, c’est que les retraites continueront d'être revalorisées en 2019. Nous faisons un choix politique et c’est ça qui dérange les oppositions. Ce choix c’est le travail, plus de travail pour les Français".