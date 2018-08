Les cigales sont vraiment très utiles à la nature

publié le 27/08/2018 à 06:23

Non seulement leur chant est beau, mais les cigales sont aussi très utile à la nature. Elles ont la même fonction que les vers de terre : elles aèrent la terre.



En fait la cigale, avant de chanter tout l'été, est d'abord une larve qui vit sous terre. Elle peut y rester des années, elle y creuse des galeries. En Provence, il y a des millions de larves de cigales sous terre qui contribuent donc à entretenir les sols. Certaines peuvent attendre quinze ans enterrée. Et puis un jour elles sortent, et elles deviennent cet insecte mélodieux.

Ce sont les mâles qui chantent - ou plutôt qui cymbalisent. Ils ont une membrane appelée cymbale à la base des ailes qui peut claquer jusqu'à 900 fois par seconde. Cela leur sert à attirer les femelles, à leur faire la cour.

Mais leur instrument ne fonctionne que quand il fait chaud. La membrane doit être souple pour faire du bruit, et ce n'est possible que quand il fait au moins 22 degrés. Alors plus il fait chaud, plus les cigales chantent fort.



À la fin de l'été dame cigale pond des œufs qui deviennent des larves, et à nouveaux qui vont se cacher sous terre. Les cigales sont en quelque sorte des jardiniers de la nature.



À ceux qui voudraient les faire taire, on peut peut-être conseiller l'année prochaine d'aller passer des vacances à Dunkerque.