publié le 27/08/2018 à 07:10

Thierry Henry viendra-t-il à la tête de l'équipe professionnelle des Girondins de Bordeaux ? Le feuilleton continue, et alors que son arrivée n'était semble-t-il plus conditionnée qu'à des détails à régler, elle pourrait avoir finalement du plomb dans l'aile. Et si Nicolas de Tavernost, président de M6, n'a pas démenti l'échec de la piste menant au champion du monde 98, on pourrait le deviner en lisant entre les lignes de sa déclaration.



"Aujourd'hui tout est ouvert. Nous travaillons jour et nuit afin qu'il y ait le meilleur professionnel possible à la tête des Girondins comme entraîneur. Ça prend du temps, ce n'est pas commode, c'est difficile, nous travaillons sur des solutions (...) pour qu'on laisse l'équipe professionnelle dans de bonnes mains", a-t-il déclaré.

Du côté des supporters, on semble avoir fait le deuil de l'arrivée de l'ancien assistant du sélectionneur de la Belgique. "Ça aurait fait de l'aura, ça aurait fait médiatiquement aussi", semble regretter un fan bordelais. En attendant, Éric Bedouet assurera l'intérim jeudi 30 août lors du barrage retour d'Europa League face à La Gantoise.

