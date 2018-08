et Loïc Farge

publié le 27/08/2018 à 07:47

Une rentrée placée sous le feu des critiques pour Emmanuel Macron. Le Président chute brutalement dans les sondages. Est-ce la conséquence des affaires de l'été, et notamment l'affaire Benalla ? Cela vient forcément brouiller le discours.



Il y a eu aussi l'affaire Kohler - du nom d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, soupçonné de conflit d’intérêts. Il y a l’affaire Nyssen - du nom de la ministre de la Culture François Nyssen, accusée d'avoir fait agrandir les locaux de son ancienne maison d'édition sans autorisation.

Tout cela vient balayer les valeurs "d'exemplarité" que le Président avait mises en avant au début de son mandat. Cela s'accompagne d'un sentiment de "déconnexion", et donc de l'idée que les proches d'Emmanuel Macron ne seraient pas soumis aux mêmes règles que le commun des mortels.

La politique économique dans le viseur

Mais la chute dans les sondages, la déception de l'opinion, elle ne tient pas qu'à Benalla, Kohler ou Nyssen. Les Français ne les connaissent pas, ces gens-là. Non ! Ce qui explique surtout le mécontentement, c'est la politique économique d'Emmanuel Macron. C'est l'impression que la rentrée 2017 n'a pas été effacée par la rentrée 2018.



C'est d'ailleurs sur ce sujet que l'opposition concentre ses attaques. C'est feu sur le pouvoir d'achat, et feu sur le "président des riches", le "président anti-social", "anti-pauvres", "anti-retraités".



Vous l'avez peut être entendu tout au long du week-end, avec Laurent Wauquiez, interpellant le chef de l'État : "Rendez l'argent monsieur Macron !" ; Benoît Hamon qui traître le Président de "pauvrophobe, de dépeceur du modèle social" ; et Jean-Luc Mélenchon qui promet au président un référendum anti-Macron aux élections européennes du mois de mai prochain.