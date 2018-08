et Jade

publié le 27/08/2018 à 09:28

Emmanuel Macron et son épouse ont mis fin la semaine dernière à leur séjour au Fort de Brégançon. "Voyons comment se sont passées les vacances du couple présidentiel", annonce Mademoiselle Jade.



"Emmanuel ! Emmanuel ! Cesse d'écouter des chants polyphoniques corses et viens plutôt te baigner", interpelle Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. "C'est pas corse, c'est le tube de l'été : Bella Ciao !" répond le président. "Ah parce que maintenant tu écoutes des chants communistes ! Emmanuel, plus personne ne comprend rien à ton positionnement politique", "mais c'est pas communiste, c'est Maître Gims !", rétorque Emmanuel Macron imité par Laurent Gerra.

"Cesse de discuter et enfile ton costume de bain. On n'a quand même pas claqué 35.000 balles dans une piscine pour rester enfermés à écouter du zinzin". "Ze sortirai pas ! Depuis que Benalla n’est plus là, z'ai peur !", explique le président.

"Et voilà ! Jamais tranquille même en vacances ! Résidence secondaire des Macron j'écoute ?", répond la première dame. "Allô Brigitte, c'est Line Renaud !". "Bonjour Line. Vous passez un bel été ? Quelqu'un est passé vous arroser ? Il faut faire attention avec cette canicule," demande Brigitte Macron, imitée par l'humoriste.



"Oui ! Stéphane Bern est passé tous les jours", répond Line Renaud, imitée par Laurent Gerra. "Décidément, on peut compter sur lui pour la sauvegarde des monuments" pour Brigitte Macron. "Oui mais maintenant j’ai sept véranda Akena chez moi. C'est un peu beaucoup !".