publié le 27/08/2018 à 09:30

"Emmanuel Macron doit rendre l'argent". Cette phrase a été martelée par Laurent Wauquiez, lors de sa rentrée politique en Haute-Loire, dimanche 26 août. En réponse, Bruno Le Maire assure qu'il "n'y aura non seulement aucune augmentation d'impôt, pas de création de nouvel impôt et surtout des baisses d'impôts. Nous baissons la taxe d'habitation, les cotisations sociales et l'impôt sur les sociétés".



Le ministre de l'Économie tacle le président des Républicains en indiquant que "Laurent Wauquiez serait un tout petit plus crédible, si lorsque la majorité au Parlement propose de réduire les emplois aidés, parce que nous créons des emplois dans le secteur marchand, si l'opposition des Républicains votait cette mesure. Ce serait le cas aussi si à chaque fois que nous proposons une réduction de dépense, Les Républicains au lieu de s'opposer votaient cette mesure".

Le parti présidé par Laurent Wauquiez faisait sa rentrée politique, hier. Un rassemblement "en ordre dispersé", attaque le ministre de l'Économie avant d'ajouter qu'"ils envoient des émissaires maintenant chez la France insoumise de Monsieur Mélenchon (Olivier Marleix, député LR d'Eure-et-Loir ndlr). C'est novateur, c'est original, il vient participer aux ateliers de la France insoumise, pour critiquer la fusion Alstom-Siemens et proposer l'augmentation du Smic. De l'autre côté, ils ont un discours sur les questions d'identité qui frôle celui de Marine Le Pen".

Que font Les Républicains ? "Économiquement, je donne la main à Jean-Luc Mélenchon. Identitairement, je donne la main à Marine Le Pen. Politiquement, je suis nulle part", tacle Bruno Le Maire.