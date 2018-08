publié le 27/08/2018 à 08:34

"Dès le 1er septembre 2019, les cotisations salariales sur les heures supplémentaires seront supprimées pour tous les salariés, dans le privé comme dans le public", a déclaré le Premier ministre dimanche 26 août dans le JDD. Une bonne nouvelle car selon lui, "cela représentera en moyenne plus de 200 euros supplémentaires par an" pour "une personne payée au Smic" et la mesure coûtera "2 milliards" d'euros. Mais que changent pour les salariés ces heures supplémentaires désocialisées ?



Ainsi, à chaque fois que vous ferez une heure supplémentaire, vous ne paierez pas de cotisation salariale dessus. Par exemple si vous travaillez une heure supplémentaire, vous êtes payé 10 euros brut, et vous cotisez disons 2 euros, prélevés automatiquement pour la sécurité sociale, le chômage ou encore la retraite. C'est ce qui va vous faire une différence entre salaire brut et salaire net.

Le montant reste imposable

Désormais, les deux euros de cotisations salariales ne seront plus prélevés. Vos 10 euros d'heures supplémentaires tomberont intégralement dans votre poche. Ce sera un gain de pouvoir d'achat, mais attention, vous paierez toujours des impôts dessus. Si vous gagnez plus, vous paierez aussi plus.

On parle ainsi bien d'heures "désocialisées" et non "défiscalisées", ça c'était la mesure proposée par le président Nicolas Sarkozy à l'époque. Rien que dans le privé, les heures supplémentaires désocialisées pourraient concerner 9 millions de personnes selon l'Insee.

À écouter également dans ce journal

Justice - Un an après la disparition de Maëlys, RTL a recueilli les confidences de la famille de la jeune fille, qui demande à Nordahl Lelandais d'assumer.



Politique - La rentrée politique de Laurent Wauquiez a été musclée. Il a demandé à Emmanuel Macron de "rendre l'argent aux Français".



Religion - Le Pape a déclaré que l'homosexualité, "quand cela se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie".



Football - L'OM a concédé un match nul 2-2 lors de la troisième journée de Ligue 1 Conforama.