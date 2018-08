L'horoscope du 27 août 2018

publié le 27/08/2018 à 07:10

Bélier

Si vous êtes de mars, le Soleil en Vierge pourrait bien vous rendre plus prudent et vous inciter à réfléchir avant d'agir. Cela ne vous freinera que quelques jours où vous ne pourrez pas agir à l'instinct comme vous le faites souvent et vous devrez vous montrer le plus rationnel et explicatif possible. Cela dit, vous aurez peut-être une recherche à faire, ou quelque chose à transmettre et cela ne pourra être fait qu'avec un minimum de patience et de réflexion.

Taureau

Le Soleil vous valorise, 1er décan, mais pas les autres planètes. Votre orgueil étant au premier plan grâce à cette conjoncture, il vous protègera des coups bas ou autres désagréments infligés à ceux du tout début du signe. 2ème décan, né autour des 7, 8, 9 mai, vous devrez probablement affronter une discussion où vous ne serez pas en position de force et où vous entendrez des propos que vous trouverez très injustes. Réfléchissez à une stratégie avant de riposter.

Gémeaux

Le 3ème décan a de gros avantages cette semaine, il a presque tout pour lui : charme, rapidité d'esprit et talent pour convaincre. Aucun frein à l'horizon. Sauf ceux que vous mettrez vous-même, bien sûr par crainte de mal faire, par exemple. Mais, s'il vous plaît, faites-vous confiance, vous avez de très bons atouts : prenez vos rendez-vous, vos contacts, faites feu de tout bois si vous cherchez du boulot, vous avez des chances d'obtenir au moins des entretiens.

Cancer

Né après le 12 juillet, Vénus va vous faire des misères cette semaine ; vous aurez l'impression de ne plus être autant aimé ou de ne plus aimer vous-même. Mais rassurez-vous, cela ne durera qu'un jour ou deux pour ceux qui n'ont pas de problème précis. Pour d'autres, sensibles à l'opposition de Pluton, vous risquez encore une fois de vous heurter à un mur en la personne de votre conjoint, d'un ami ou d'un enfant. Et vous vous sentirez impuissant.

Lion

C'est une bonne semaine qui s'annonce, surtout né après le 12 août. C'est bien simple, vous serez à l'aise en toute circonstance et vous sentirez très apprécié. Pour votre humour et pour votre personnalité qui en impose. Vos échanges seront parfois très " flirt " avec certaines personnes, mais vous le ferez d'instinct, parce que vous sentirez que c'est ce qu'elles désirent. En revanche, 2ème décan, Mercure et Jupiter indiquent que vous pourriez être injuste et tenir des propos qui seront blessants.

Vierge

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine, vous avez droit à de très bons aspects de Saturne et Uranus qui vous invitent à vous construire une nouvelle vie. Ce n'est pas exagéré, du moins je l'espère car vous avez beaucoup galéré, mais vous mangez à présent votre pain blanc. Le seul paramètre qui ne sera pas tout à fait d'équerre, c'est Jupiter qui formera un aspect dynamique avec vous à la rentrée. Vous pourriez avoir un sentiment d'injustice ou... être obligé de déménager.

Balance

Le 3ème décan est le chouchou des astres cette semaine, Vénus est chez vous et mettra pendant plusieurs jours la douceur, la tendresse et l'harmonie au 1er plan. Vous serez bien entouré, peut-être même amoureusement entouré, à moins que l'affection de vos proches (enfants, parents) ne vous suffise. Vous serez également très sensuel, à la recherche du frisson du désir, et parfois c'est la gourmandise qui prendra le dessus, avec une envie très forte de bonnes choses.

Scorpion

Les trois premiers jours de la semaine vous voient tracassé si vous êtes du 2ème décan. Vous avez mal jugé quelqu'un, ou ce quelqu'un a tenté de vous mentir. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir confronter cette personne et lui faire dire la vérité. A moins que vous-même ne soyez obligé de dire la vérité sur l'une de vos actions. Quoi qu'il en soit, il y aura une histoire de jugement, de justice ou d'injustice, notamment chez les natifs des 9, 10, 11 novembre.

Sagittaire

Une bonne semaine pour vous aussi, surtout si vous êtes né après le 12 décembre. Vous recevrez des preuves d'amitié ou c'est vous qui serez un ami précieux. Vos amis vous aideront dans vos combats, vos démarches ou l'expression de vos opinions. Il faudra juste faire attention à ne pas exagérer certaines prises de position en début de semaine, vous pourriez aller un peu trop loin pour prouver que vous avez raison. Et il est très possible que vous n'ayez pas tout à fait raison...

Capricorne

Une petite crise amoureuse pourrait marquer la semaine du 3ème décan. Soit c'est vous qui serez jaloux, soit c'est l'autre qui doutera fortement de vos sentiments. Vous trouverez que c'est injuste car vous ne lui avez donné aucune raison de craindre la moindre infidélité. De plus, il faut vous en faire beaucoup pour que vous déviiez de votre route ! Surtout ne vous justifiez pas, cela alimenterait la crise. Si c'est vous qui êtes jaloux, vous saurez ne pas trop le montrer.

Verseau

Les bons influx en provenance de la Vierge vous aideront à canaliser vos pensées et à ne pas vous énerver sur des détails auxquels vous accorderez trop d'importance. De plus, vous fixer sur des détails vous empêche d'avoir une vision d'ensemble de ce qui vous préoccupe et surtout de ce qu'il y a de bien à l'heure actuelle dans votre vie. Il faut vous appuyer dessus quand vous sentez que vous devenez négatif et que vous avez l'impression (fausse) d'avoir tout raté ou d'être nul.

Poissons

Les signes d'Eau comme le vôtre sont un peu oubliés par la conjoncture, seul le 1er décan voit le Soleil en face et peut, éventuellement, avoir fait une rencontre. C'est dans l'air en tout cas, peut-être que cela a déjà eu lieu pendant les vacances et que la personne qui vous plaît a repris contact avec vous. Mais il peut y avoir un problème : l'éloignement. Il est possible que vous ne viviez pas au même endroit, mais cela ne vous ennuiera pas, vous aurez plein d'occasions de vous voir.