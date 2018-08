"Les vacances sont bel et bien finies !", se réjouit Isabelle Saporta

publié le 27/08/2018 à 08:48

Les vacances d'été touchent à leur fin. Cela me rend tellement heureuse. Terminé ! Les enfants vont à l'école la semaine prochaine. Parce que là, mine de rien, vous avez face à vous une guerrière qui a su résister aux deux mois de vacances de ses chères têtes blondes.



C'est long deux mois. Très long. Bon au début, t'es confiante, tu sens que t'es bien organisée. Tu les mets dix jours chacune en colo. Tu n'avais juste pas prévu que tes deux gamines allaient partir le même jour, quasiment à la même heure, de deux gares différentes.

J'ai fait gare de Lyon - gare du Nord à la vitesse de l'éclair ! Bon je râle, je râle. J'ai eu du bol. Imaginez si j'en avais une qui partait de la gare Montparnasse. Avec le pataquès qu'il y a eu cet été, c'était un coup à ce qu'on me la rende avant de me l'avoir prise.

Très bien, mais ça ne fait que dix jours de régler. Pour le reste des vacances, on va chez maman. Et on se réjouit tellement qu'elle vive en Bretagne. Parce qu'une fois que tu as payé les deux colos, tu as bouffé tout le budget vacances.



Alors oui c'est beau la Bretagne, puis cette résistance au réchauffement climatique. La petite brume de chaleur. Enfin, il fait 12 degrés quand toute la France étouffe. L'avantage quand il fait gris, c'est qu'on a bien bien le temps de profiter les uns des autres.



Je n'aurais plus l'âge de râler contre ma mère ? Comment vous savez ça que quand je retourne chez maman, j'ai 12 ans à nouveau ? Je sais que j'ai 40 ans, ça va. Pas la peine de me le rappeler. Par contre si vous pouviez le dire à ma mère. Vous savez quand elle me dit : "Ici c'est pas un hôtel". Ou "Tu pourrais vider le lave-vaisselle". Et je le fais en râlant comme ma pré-ado de 11 ans.



Bon je voudrais quand même passer un petit message. Maman, c'était juste pour rire cette chronique, je compte sur toi pour les vacances de la Toussaint, ça va venir super vite ! C'est comme ça.