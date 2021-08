La compétition pour la couronne de Miss France 2022 est lancée. Qui succédera à Amandine Petit ? Il faudra encore patienter quelques mois avant de découvrir la nouvelle Miss France, qui sera élue pendant la grande finale en décembre prochain.

Les élections des Miss régionales ont démarré le 25 juin dernier avec Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021. Mélysa Stéphenson (Miss Guyane 2021), Emma Renucci (Miss Corse 2021) et Eva Navarro (Miss Provence 2021) ont ensuite remporté leurs écharpes et couronnes au cours de soirées remplies de larmes et de paillettes. Tout cela devant les précédentes Miss régionales, Amandine Petit, Miss France 2021 et Sylvie Tellier, la présidente du comité Miss France.

Marion Ratié (Miss Languedoc-Roussillon 2021) et Ludivine Edmond (Miss Guadeloupe 2021) complètement la liste des premières Miss régionales en lice pour Miss France 2022. La suite des élections se déroulera pendant l'été et jusqu'à la rentrée 2021.