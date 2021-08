Miss France 2022 : qui est Mélysa Stéphenson, Miss Guyane 2021 ?

Mélysa Stéphenson a remporté l'écharpe et la couronne de Miss Guyane 2021. La jeune femme de 19 ans a été élue le 17 juillet dernier dans la salle du Zéphyr à Cayenne. Mélysa Stéphenson succède ainsi à Hélèneschka Horth et représentera la Guyane lors de la grande finale de Miss France 2022 en décembre prochain.

Mélysa Stéphenson est étudiante en deuxième année de sociologie et suit en parallèle des formations de marketing digital et de stylisme. Engagée, elle est présidente de l'association La Fabrique à Pépites, consacrée à la jeunesse guyanaise, comme l'explique La 1ère. Lors de son sacre de Miss Guyane 2021, Mélysa Stéphenson a aussi sensibilisé le public à l'endométriose, dont elle souffre : "J’ai participé à Miss France pour parler de l’endométriose. J’ai voulu aussi me dépasser. Ce fut un grand challenge et franchement je suis fière de moi et du résultat. C’est un sujet qui me touche et qui m’a pendant des années handicapée."

"Aujourd’hui cela va mieux. Il est important que l’on sensibilise les jeunes femmes, pour desceller les symptômes afin d’adapter les traitements. Il faut apprendre à vivre avec. C’est une maladie peu connue. C’est donc une année remplie de surprises qui m’attend, je suis très fière de représenter la Guyane à Miss France", conclut-elle dans les colonnes de La 1ère.