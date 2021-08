Miss France 2022 : qui est Ludivine Edmond, Miss Guadeloupe 2021 ?

Ludivine Edmond a remporté l'écharpe et la couronne de Miss Guadeloupe 2021, le 6 août dernier au Palais des Sports du Gosier. La jeune femme de 20 ans succède à Kenza Andrèze-Louison, Miss Guadeloupe 2020 et sera présente à la finale de Miss France 2022 en décembre prochain.

Étudiante en deuxième année de comptabilité et gestion, Ludivine Edmond souhaite devenir gestionnaire de patrimoine, comme le précise France-Antilles. "J'ai envoyé ma candidature par mail la veille de la clôture des sélections. C'était vraiment sur un coup de tête et je me suis dit : 'Pourquoi pas cette année ?'", confie la jeune femme devant la caméra de I Am Karibbean. "C'était vraiment un défi personnel", ajoute Miss Guadeloupe 2021.

"Je souhaiterais faire passer le message de la démocratisation de la beauté noire. À mon sens, notre richesse réside dans notre mélanine et la problématique des privilèges liée à la carnation de la peau pose question", poursuit Ludivine Edmond. "Nous sommes issues du métissage et je pense que c'est très important de le montrer à l'échelle internationale", ajoute-t-elle.