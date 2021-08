Kit Harington est et restera Jon Snow jusqu'à la fin de sa carrière. Et un an après son admission dans une cure pour gérer son stress après la fin de Game of Thrones et une saison 8 éprouvante pour l'acteur.

"Kit a décidé de faire cette pause dans son agenda pour se recentrer dans cette institution et travailler sur quelques problèmes personnels", expliquait un responsable de son équipe dans un communiqué. Lors d'un entretien pour l'émission britannique The Jess Cagle Show, le 2 août dernier, l'acteur que l'on retrouvera en novembre prochain dans Eternals de Chloé Zhao pour Marvel, se confie pour la première fois sur cette période de sa vie.

"Pour être honnête, j'ai eu quelques problèmes de santé mentale après Game of Thrones et pendant la fin de la série. Et je pense que c'est directement lié à la nature de la série et à ce que j'ai fait pendant des années", démarre Kit Harington. "Je pense que j'ai pris, en quelque sorte, une pause après Game of Thrones où je ne voulais pas travailler pendant un an et me concentrer sur moi. Et je suis très heureux d'avoir fait cela", poursuit l'époux de Rose Leslie (Ygritte dans la série) avant de remarquer : "J'ai de très bons amis, une super famille, j'ai Rose et grâce à eux j'ai pu garder les pieds sur terre".