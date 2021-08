Miss France 2022 : qui est Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021 ?

Tumateata Buisson a remporté son écharpe et sa couronne de Miss Tahiti 2021 à 24 ans. La jeune femme succède ainsi à Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2020. L'élection a eu lieu dans les jardins de la mairie de Papeete et était présentée par Jean-Pierre Foucault et Hinarere Taputu, Miss Tahiti 2014 et 1ère dauphine de Miss France 2015.

Tumateata Buisson a dédié sa victoire à sa mère décédée il y a trois ans. C'est elle qui l'avait encouragée à se présenter à l'élection de Miss Tahiti. "Je suis certaine qu'elle est fière de moi. Déjà par le fait que j'ai sauté le pas en me présentant à cette aventure et bien évidemment la consécration d'une écharpe et d'une couronne que j'ai ramenées à la maison", a confié la jeune femme sur le plateau de Polynésie la 1ère.



Chargée de communication à Tahiti Tourisme, Tumateata Buisson a fait des études de marketing. "Le tourisme est un secteur très important pour notre Polynésie (...) j'ai d'ailleurs une pensée pour toutes les personnes qui ont été touchées par cette crise [du coronavirus, ndlr] dans le tourisme et tous les secteurs d'activités", a expliqué la jeune femme qui rappelle que "le plus important c'est de pouvoir travailler main dans la main que ce soit les acteurs du tourisme, les professionnels et le pays".