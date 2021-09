Miss France 2022 : qui est Ambre Andrieu, Miss Aquitaine 2021 ?

Ambre Andrieu, 22 ans, représentera la région Aquitaine lors du concours Miss France 2022 prévu le 11 décembre prochain à Caen. La jeune étudiante en Physique-Chimie à Bordeaux, originaire de la petite commune de Villefranche-de-Rouergue dans l'Aveyron, a été élue ce dimanche 5 septembre au Casino Barrière de Bordeaux-Lac en Gironde.

Au terme d'un spectacle de trois heures, la jeune femme succède donc à Leïla Veslard, couronnée en 2020. Épuisée et au bord des larmes, elle n'a pas caché son immense joie d'être sarée Miss Aquitaine : "Je suis très fière et très heureuse d'avoir gagné. Je pense que c'est mon attitude et mon dynamisme qui m'ont permis de remporter cette couronne", analyse la lauréate.

En dehors de ses études d'ingénieure en chimie, Ambre Andrieu fait parti d'une agence de mannequin basée à Bordeaux et à Lyon et est également présentatrice d'un programme télé mensuel, intitulé Bivouaq’, diffusé sur TV7, la chaîne locale bordelaise. La Girondine part à la découverte des plus beaux endroits de la région Nouvelle-Aquitaine chaque mois dans des vidéos d'une trentaine de minute.

L'élection du 11 décembre sera donc une autre occasion de retrouver la jeune femme à la télévision. La tâche s'annonce rude pour elle, puisque la région Aquitaine n'a plus gagné le concours national depuis 1995 et le sacre de Mélody Vilbert.