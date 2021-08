Elle est l'une des chanteuses les plus riches de la planète et vient d'entrer dans le club très fermé des milliardaires. Rihanna, artiste et femme d'affaires, pèse en effet désormais 1,7 milliard d'euros, a annoncé le magazine Forbes mercredi 4 août. Mais comment en est-elle arrivée là sans sortir un seul album ni chanson ces 5 dernières années ?

La plus grande partie de sa fortune vient en fait non pas de la musique mais du maquillage. En 2017, elle a créé Fenty Beauty, sa propre ligne de cosmétiques, qui a tout de suite rencontré un énorme succès. Un carton qu'elle partage avec le groupe LVMH, son partenaire dans l'affaire. Mais quand même, la marque lui rapporte personnellement 1,4 milliard de dollars.

Rihanna ne s'est pas arrêtée là, elle a également lancé sa marque de lingerie, Savage Fenty. Un sens des affaires qui lui vaut d'être la figure de l’industrie du divertissement la plus riche du monde derrière l'animatrice et productrice américaine Oprah Winfrey.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le Conseil constitutionnel a validé jeudi le passe sanitaire, y compris pour les cafés-restaurants, mesure la plus emblématique mais aussi controversée de la nouvelle loi visant à contrer l'épidémie de Covid-19, retoquant en revanche l'isolement obligatoire des personnes contaminées.

Jeux Olympiques - Et de trois. Les trois équipes masculines françaises de basket-ball, handball et volley-ball ont arraché leur billet pour la finale de leur tournoi olympique. Les basketteuses et handballeuses tenteront de les imiter demain vendredi.

International - L'inquiétude grandit en Grèce où le gigantesque incendie contre lequel luttent les pompiers depuis plusieurs jours se rapproche dangereusement de la capitale Athènes.