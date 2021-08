Miss France 2022 : qui est Marion Ratié, Miss Languedoc-Roussillon 2021 ?

Après Tumateata Buisson (Miss Tahiti 2021), Mélysa Stéphenson (Miss Guyane 2021), Emma Renucci (Miss Corse 2021) et Eva Navarro (Miss Provence 2021), c'est au tour de Marion Ratié de rejoindre la compétition Miss France 2022.

La jeune femme de 20 ans a été élue Miss Languedoc-Roussillon 2021 le 1er août dernier, après avoir remporté l'écharpe de Miss Beaucaire 2021. Comme le rapporte Midi Libre, Marion Ratié est en formation pour devenir experte-comptable. Plus précisément en 3ème année de classe préparatoire pour son diplôme de comptabilité et de gestion, ajoute Objectif Gard. "J'ai été repérée lors d'une mission d'hôtesse pour le Comité il y a deux de cela. Et je me sentais pas de me présenter, je ne me sentais pas assez mâture. J'ai attendu deux ans. Ils m'ont recontactée en juin et je me suis lancée, mais sans penser que j'allais être aussi", confie-t-elle à la caméra du média.

Elle succède ainsi à Illana Barry, Miss Languedoc-Roussillon 2020 pour défendre sa région lors de la grande finale de Miss France 2022, prévue en décembre prochain. "Je n'y crois pas, je n'y ai pas cru jusqu'au dernier moment. Je suis Miss Languedoc-Roussillon, c'est exceptionnel comme sentiment (...) Cette couronne, ça représente un rêve", a confié Marion Ratié après son sacre.