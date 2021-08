Miss France 2022 : qui est Dana Virin, Miss Réunion 2021 ?

Miss Réunion 2021 a été élue au Téat Champ Fleuri de Saint-Denis ce samedi 28 août. Cette année, l'écharpe a été remportée par la candidate n° 6 : Dana Virin. Elle succède ainsi à Lyna Boyer et représentera l'île de la Réunion lors de la finale de Miss France 2022 en décembre prochain.

Dana Virin a 22 ans et est Originaire de Sainte-Suzanne, au nord de l'île. Elle mesure 1,73 mètre. Étudiante en Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance (MBFA), la jeune femme travaille en alternance en tant qu'assistante chargée d'affaires professionnelles, indique le site réunionnais Zinfos974.

"J’ai montré qu’on pouvait être autonome, indépendante et belle et porter dans son cœur des valeurs et des traditions", écrivait Dana Virin quelques heures avant l'élection. "Je retire que du positif de cette expérience, je la recommande à toutes les jeunes filles, lancez-vous et n’ayez pas peur", a-t-elle ajouté dans un message posté sur Facebook.

Sa première dauphine est la candidate n°11 Tatiana Faubourg et Aurore Payet, la candidate n°2, décroche le titre de deuxième dauphine.