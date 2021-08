Miss France 2022 : qui est Eva Navarro, Miss Provence 2021 ?

Après April Benayoum, Miss Provence 2020 et première dauphine de Miss France 2021, c'est Eva Navarro qui lui succède pour l'élection de Miss France 2022. La jeune femme de 19 ans a été élue le 30 juillet dernier aux Marines de Cogolins, comme le rapporte Nice Matin.

Étudiante en deuxième année d'école de relations publiques et d'événementiel, Eva Navarro originaire de Sausset-les-Pins, a reçu son écharpe de Miss Provence 2021 en présence d'Amandine Petit, Miss France 2021 et Sylvie Tellier, à la tête du comité Miss France. Elles étaient 15 candidates à concourir pour la précieuse écharpe. Les dauphines d'Eva Navarro sont Lola Hawassian, Carla Goupille, Léa Henry et Lolita Audant.

Il y a quelques semaines sur son compte Instagram, Eva Navarron a confié à ses abonnés en finir avec les retouches photos : "Avant j’avais beaucoup de mal à poster une photo sans effacer mes vergetures, honte de mon corps en maillot de bain, car on voit tout ce que l’on n’est pas par rapport aux normes dictées. Je faisais partie de la case des filles 'qui n’ont pas de formes'". L'étudiante termine sa publication avec un message prônant le body positive : "Aujourd’hui j’ai décidé de m’accepter telle que j’étais et d’en faire une force. Qu’on se le dise, aucun corps n’est mieux qu’un autre et il n’y a pas de beauté absolue."