Miss France 2022 : qui est Emmy Chenin, Miss Nouvelle-Calédonie 2021 ?

Miss Nouvelle-Calédonie 2021 a été élue au centre culturel Tijbaou de Nouméa samedi 21 août. Cette année, l'écharpe a été remportée par Emmy Chenin. Elle succède ainsi à Louisa Salvan et représentera l'archipel lors de la finale de Miss France 2022 en décembre prochain.

Emmy Chenin a 18 ans et s'est lancée dans l'aventure grâce au soutien de sa maman et d'une de ses meilleures amies. Originaire de Houaïlou du côté de son père (province Nord de la Nouvelle-Calédonie) et de La Foa de celui de sa mère (province Sud), la jeune femme explique sur Instagram "porter la richesse de ce métissage", qui lui a permis "d'acquérir une ouverture d'esprit et de conserver un regard rempli d'espoir sur la société multi-culturelle de notre pays".

Dans les mois à venir, Emmy Chenin espère représenter à sa manière "le visage et l'esprit de la jeune femme kanak et calédonienne, entre tradition et modernité". Pour elle, les principales valeurs d'une Miss sont d'abord l'humilité et le respect, mais aussi le dynamisme et l'engagement dont elle compte bien faire preuve durant son année de couronnement.