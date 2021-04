Oscars : où regarder les films récompensés lors des précédentes éditions ?

Au sommaire du journal musical de Steven Bellery, rencontre avec une jeune chanteuse canadienne Charlotte Cardin et un nouvel extrait du prochain album qui réunira Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa.

publié le 23/04/2021 à 11:46

La 93e cérémonie des Oscars aura lieu dans la nuit du 25 au 26 avril, depuis Los Angeles. avec une édition forcément particulière. En attendant de parler des lauréats de 2021, nous vous proposons ce matin de voir ou revoir sur les plateformes de streaming quelques-uns des grands vainqueurs des années passées.

Et on commence par Salto qui regroupe vous le savez les programmes de TF1, France Télévision et M6. À partir de ce vendredi, vous pouvez y trouver 8 films qui ont marqué l'Histoire du cinéma et triomphé en remportant quelques précieuses statuettes dorées. On va jouer ensemble pour que vous essayiez de retrouver leur titre.

Premier candidat : je suis sorti en 1959, j'aime porter des jupettes en cuir et je déteste qu'on me dise "arrête ton char", j'ai gagné 11 Oscars, je suis... Ben Hur de William Wyler avec Charlton Heston. Un film d'époque épique ou comment un prince de Judée victime de la trahison de son ami d'enfance Messala, puissant général romain, va être envoyé aux galères avant de défier son ennemi lors d'une course de chars mémorable. 3h30 de très grand cinéma récompensées donc par 11 Oscars, dont celle de la Meilleure musique pour Miklos Rozsa.

> Ben Hur - Bande Annonce Officielle (VOST) - Charlton Heston / Stephen Boyd

La programmation sur Salto

J'ai dévoré les écrans en 1991 et au passage je vous aurais bien aussi boulotté le foie, la langue et plus si affinités. Je raconte le face à face entre une jeune enquêtrice du FBI et un terrible psychiatre psychopathe sur la piste d'un autre tueur en série. Je suis... Le Silence des Agneaux. 5 Oscars dont meilleur film, réalisateur, actrice et acteur pour cet immense thriller signé Jonathan Demme avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, adapté des romans de Thomas Harris. La muselière portée par Hannibal Lecter alias Hopkins dans le film est devenue un des accessoires les plus emblématiques du cinéma.

En 2012, l'année de mon quintuple sacre aux Oscars. Même si je raconte une histoire hollywoodienne, je ne suis pourtant pas du tout américain et côté dialogues, j'aurais eu bien du mal à être récompensé car mot n'est prononcé durant une bonne partie de mon histoire : celle d'une star sur le déclin George Valentine et d'aune autre en pleine ascension, Peppy Miller. Je suis : The Artist de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo : Oscar 2012 de la meilleure musique, mais également du Meilleur film, réalisateur, des costumes et bien entendu du meilleur acteur pour Jean Dujardin, qui est à ce jour le seul acteur français à avoir reçu la statuette dorée.

> The Artist - Bande Annonce Officielle - Jean Dujardin (Oscars) / Bérénice Bejo / Michel Hazanavicius

The Artist, donc mais aussi Ben Hur, Le silence des agneaux, mais aussi Un américain à Paris, Million dollar baby, Casablanca, Autant en emporte le vent et Raging Bull disponibles sur Salto à partir de ce 23 avril pour une bonne séance de rappel avant les Oscars le 25 avril au soir.

Et les films sur Netflix

Netflix fait partie des grands vainqueurs annoncés de cette 93e cérémonie avec les multiples nominations de quelques uns de ses films de l'année 2020 : Mank de David Fincher est cité 10 fois. Il dresse le portrait en noir et blanc sublime, très, voire trop cinéphile du scénariste alcoolique de Citizen Kane, Herman J. Mankiewicz incarné par Gary Oldman. Un film surtout réservé à ceux qui ont BAC + 12 option cinéma, mais aussi Les 7 de Chicago, film politique et de procès nommé 6 fois, Le blues de Ma Rainey, (pour lequel Chadewick Boseman devrait recevoir l'Oscar du meilleur acteur à titre posthume), mais aussi Pieces of a woman et Da 5 bloods de Spike Lee.

> Le Blues de Ma Rainey | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Alors d'autres classiques Netflix également toujours disponibles : The Irishman de Martin Scorsese diffusé en 2019 avec Robert de Niro, Al Pacino, Joey Pesci ou Harvey Keitel : 9 nominations, 0 prix à l'arrivée. Tout le contraire de Roma, le chef-d'œuvre du mexicain Alfonso Cuarón en 2018.



Pour les Oscars 2021, le cinéaste Steven Soderbergh est un des maîtres d'œuvre d'une cérémonie qu'on nous annonce imaginée comme un film. Au casting des présentateurs remettants : Brad Pitt, Harrison Ford, Angela Basset, Bong Joon-ho, Halle Berry, Joaquin Phoenix ou Renée Zellwegger sont attendus. On suivra notamment le parcours du français Florian Zeller, nommé 5 fois pour son film The Father.



Rendez-vous sur RTL dès 4h30 lundi 26 avril chez Julien Sellier pour suivre tout ça ensuite dans la matinale et bien entendu résumé complet dans Laissez-vous tenter à 9h.