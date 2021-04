publié le 22/04/2021 à 10:38

Il faut que vous sachiez qu’il y a la série mère Lucky Luke, classique, aujourd’hui écrite et dessinée par le tandem Jul et Achdé dont on a parlé en octobre dernier. Et puis des albums plus personnels, comme Wanted Lucky Luke. L’auteur, Mathieu Bonhomme ne cherche pas à imiter le trait de Morris. Il raconte avec son style une nouvelle aventure du cow-boy solitaire. Il faut dire que Mathieu Bonhomme, 47 ans, a appris à lire dans Lucky Luke.



Wanted Lucky Luke se déroule dans les grandes étendues arides du Far West. La tête de Lucky Luke est mise à prix et la récompense est énorme : 50.000 dollars. Lucky Luke est donc poursuivi par de très méchants gangsters, par des Indiens et par, des femmes. Trois sœurs, trois aventurières à la tête d’une caravane de bestiaux qui traverse le paysage typique de l’Arizona à cheval.

Dans Wanted Lucky Luke, Mathieu Bonhomme ne casse pas les codes de la série, il joue avec. Ils sont tous là, les codes : les Indiens, les cow-boys, les saloons, et les femmes. Mais personne ne fonctionne tout à fait comme on s’y attend. Il n'a rien contre les femmes, Lucky Luke, mais réfère le cheval comme compagnie. Ça n'a pas empêché Mathieu Bonhomme de signer un album chaud comme la braise. Il ne faut pas entendre Wanted Lucky Luke, comme un Lucky Luke recherché, mais plutôt comme un Lucky Luke désiré.

" Wanted Lucky Luke" est une bande dessinée de Matthieu Bonhomme Crédit : Dargaud