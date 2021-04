Oscars 2021 : "Nomadland", Chloé Zhao, "Minari" ... Qui sont les favoris ?

publié le 22/04/2021 à 12:17

Pour la première fois, pandémie oblige, les Oscars 2021 seront diffusés en direct "sur de multiples sites". L’enjeu ? Garder la magie du spectacle, "tout en mettant l’accent sur la santé publique et la sécurité de tous les participants", a affirmé une porte-parole de l’Académie des arts et sciences du cinéma, en février dernier.

Cette 93ème cérémonie se déroulera dans la nuit du 25 au 26 avril prochain. Comme le précise le média américain Cnet, seuls les nommés, leurs invités et les présentateurs seront présents. Les nommés qui ne pourront pas se rendre à Los Angeles, pourront bien évidemment participer à la cérémonie grâce à Zoom, désormais connu de tous et de toutes, confinement et coronavirus obligent.

Les 8 films en lice pour l'Oscar du Meilleur Film ont pu, soit se frayer un chemin dans les salles de cinéma avant les fermetures ou sont déjà disponibles sur les plates-formes de streaming. Et, avant cette grande soirée qui s'annonce avec paillettes et émotions, qui sont les favoris pour les statuettes ?

"Nomadland" de Chloé Zhao en pôle position

Nomadland de Chloé Zhao, déjà récompensé par le Golden Globes 2021 du Meilleur réalisateur et de la Meilleure réalisation et du Lion d'Or de la Mostra de Venise 2020. La réalisatrice suit avec sa caméra le road trip de Fern (Frances McDormand), qui après avoir tout perdu dans la crise économique de 2008, part sur les routes de l'Ouest américain en tant que nomade des temps modernes. En chemin, elle va rencontrer des personnes qui changeront sa vie. Ces protagonistes ne sont pas des acteurs ou des actrices, mais de "vrais" nomades qui ont accepté de raconter leurs histoires.

Promising Young Woman d''Emerald Fennell est aussi en lice et favori pour les statuettes de Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure actrice, entre autres. Carey Mulligan (Gatsby Le Magnifique) y incarne Cassie, une jeune femme promise à un bel avenir. Jusqu'au jour où tout bascule. L'héroïne mène ensuite une double vie et le soir venu, elle accomplit sa vengeance sur des hommes qui essayent de la violer, de l'agresser sexuellement en pensant qu'elle est ivre morte.

Carey Mulligan, nommée pour l'Oscar de la Meilleure Actrice dans "Promising Young Woman" Crédit : 2020 Universal Pictures International Germany

Minari de Lee Isaac Chung est aussi l'un des favoris pour l'Oscar du Meilleur Film. Il a été déjà été récompensé par le Grand Prix du Jury de Sundance et du Public. Porté par Steven Yeun, Yeri Han, Alan Kim et Noel Kate Cho, ce drame familial vous entraîne dans l'"americain dream" d'une famille américano-coréenne dans une petite ferme de l'Arkansas. Entre les récoltes difficiles, la nouvelle vie américaine et l'éducation des enfants, la famille voit aussi son quotidien bouleversé par l'arrivée de la grand-mère, qui jure à tout bout de champ.

> Minari ' Official Trailer HD ' A24 Date : 22/04/2021

Carey Mulligan et Frances McNormand pour l'Oscar de la Meilleure Actrice

Parmi les cinq actrices nommées pour l'Oscar de la Meilleure Actrice, Carey Mulligan et Frances McNormand sont pour l'instant favorites. Les performances sont saluées de toutes parts dans les deux films où elles joues, Promising Young Woman et Nomadland, qui sont aussi favoris pour l'Oscar du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur.

Frances McDormand dans "Nomadland" Crédit : SEARCHLIGHT PICTURES

Pour l'Oscar de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle, Yuh-jung Youn qui incarne Soonja la grand-mère de la famille dans Minari est favorite.

Daniel Kaluuya et Chadwick Boseman récompensés ?

Chadwick Boseman pourrait recevoir un Oscar posthume du Meilleur Acteur dans un rôle principal pour Ma Rainey's Black Bottom, disponible sur Netflix. C'est le dernier long-métrage de l'acteur qui a interprété le héros Black Panther dans les films Marvel, avant son décès brutal en août dernier des suites d'un cancer du côlon. Chadwick Boseman a déjà été récompensé à titre posthume pour le rôle de Lee dans Ma Rainey's Black Bottom par le Golden Globes du Meilleur acteur, entre autres.



Pour l'Oscar du Meilleur second rôle masculin, c'est Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther) qui est en tête pour sa performance dans Judas and the Black Messiah de Shaka King. Le film est aussi nommé pour l'Oscar du Meilleur film et Shaka King pour l'Oscar du Meilleur réalisateur. Judas and the Black Messiah raconte l'histoire de William O'Neal (Lakeith Stanfield), petit malfaiteur dans l'Amérique des années 60, obligé d'infiltrer les Black Panthers pour le FBI.

> JUDAS AND THE BLACK MESSIAH - Official Trailer Date : 22/04/2021