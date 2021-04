Éric Giacometti et Jacques Ravenne présentent "Résurrection" sur RTL

publié le 19/04/2021 à 11:05

Depuis plus de 15 ans, Éric Giacometti et Jacques Ravenne sont devenus les orfèvres du thriller ésotérique, d'abord avec les populaires enquêtes d'Antoine Marcas, leur commissaire franc-maçon puis avec leur série La Saga du Soleil Noir qui explore la fascination des nazis pour l'ésotérisme. Le 4e volume de cette série, Résurrection, vient de paraître chez Lattès.

Depuis 4 ans maintenant, Éric Giacometti et Jacques Ravenne se sont donc lancés dans leur Saga du Soleil Noir qui revisite la Seconde Guerre mondiale et le péril fasciste à l'aune de l'ésotérisme. Et le plus fascinant, le plus troublant, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de pure fiction. Les rituels magiques, les pouvoirs surnaturels, sans être au fondement même de l'idéologie nazie, ont toujours intéressé certains de ses dignitaires, à commencer par Hitler. "Le phénomène nazi, c'est avant tout un phénomène géopolitique et économique. Mais dans les racines du Mal, vous avez l'une des racines qui est ésotérique. Il n'a pas inventé la croix gammée. C'était l'emblème d'une société secrète, la société Thulé, qui existait depuis 1917, et c'était devenu un symbole siano-aryen, devenu le symbole de la race supérieure", explique Éric Giacometti.

Mais, le plus féru d'ésotérisme, et c'est ainsi qu'il apparaît dans la saga depuis le début, c'est Heinrich Himmler, le chef des SS. Himmler avait créé un étrange institut de recherche, l'Ahnenerbe, pour donner une caution scientifique aux délires des nazis.

Quel est le scénario de "Résurrection" ?

Il faut préciser d'emblée qu'il peut se lire sans avoir lu les précédents. Après avoir cherché à récupérer des svastikas sacrés, des croix gammées, censées assurer au Reich une victoire totale, Himmler convoite le Saint-Suaire du Christ auquel il prête également des pouvoirs surnaturels.

Il confie la mission de récupérer la relique à Tristan Marcas, l'Indiana Jones des deux auteurs, en quelque sorte, un jeune et séduisant marchand d'art français, agent double voire triple, au service des allemands, des russes et des britanniques. On est embarqué dans ce nouveau jeu de piste palpitant où Éric Giacometti et Jacques Ravenne mêlent une fois de plus la fiction à l'Histoire, la vraie comme cette chasse au Saint-Suaire par les nazis.