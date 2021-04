"Lupin" (Netflix) : "C'est une belle grande surprise", explique Omar Sy sur RTL

publié le 20/04/2021 à 11:07

La série Lupin, diffusée en fin d'année sur Netflix restera comme l'un des grands succès d'audience de ces dernières années à l'échelle planétaire. La 2e partie de la saison arrive cet été sur nos écrans, toujours avec Omar Sy dans la peau du gentleman cambrioleur. Plus de 70 millions de spectateurs pour les 5 premiers épisodes, c'est en effet colossal pour Lupin.

"C'est une belle grande surprise. On était contents, fiers et c'est juste un kiff. C'est compliqué d'analyser (...) Netflix c'est un peu les JO des séries, tous les pays sont représentés. Nous on avait le drapeau français, il fallait bien représenter la France et je pense qu'on a une médaille", explique Omar Sy au micro de RTL.

Une médaille partagée avec Louis Leterrier, le réalisateur français des 2 premiers épisodes le casting en grande partie tricolore mais également George Kay, le scénariste anglais d'autres séries cultes comme Killing Eve, Tunnel ou Criminal.

> Lupin Partie 2 | Teaser officiel I Netflix France

Le succès de sa carrière à Hollywood

Mais pour Omar Sy, le carton de Lupin lui en rappelle un autre, vieux de maintenant presque une décennie. "C'est un peu le même phénomène que j'ai pu vivre avec Intouchables : la très grosse surprise (...) tu y vas avec un peu de naïveté, d'innocence, mais en même temps tu sens qu'il se passe quelque chose. Première série sur Netflix, ce n'est pas rien, on sait qu'on va être exposé donc on a été cherché George Kay, Louis Letterier. On a été hyper sérieux et exigeants".

Intouchables reste à ce jour un des films français les plus vus dans le monde et notamment aux États-Unis. Depuis 2011, Omar Sy a joué sa carte Hollywoodienne, s'affichant au générique de films comme X-Men,Jurassic World, Inferno dans la saga Da Vinci Code avec Tom Hanks ou encore L'appel de la forêt au côté d'Harrison Ford. Lupin est entré dans le Top 3 des séries les plus vues cette année aux USA et l'effet commence à se faire sentir

Une prochaine saison 2 très attendue

L'aventure Netflix va continuer pour Omar Sy. D'abord, le principe d'une saison 2 de Lupin semble acté mais le comédien tourne en ce moment en France, (à Paris et dans les Alpes), la suite du film De l'autre côté du périph, sorti en 2012. Une comédie policière dans laquelle il y retrouve son partenaire Laurent Lafitte et derrière la caméra, on note cette fois, la présence de Louis Letterrier. Preuve qu'entre Netflix et Omar Sy, un vrai lien est désormais créé.

"Il y a un côté laboratoire vu qu'eux ils sont en train de chercher, ça veut dire que nous on peut aussi chercher avec eux. Ils sont beaucoup plus ouverts à certains projets, là où les grandes boîtes sont installées vont moins prendre de risques. C'est là où Netflix devient intéressant".

Omar Sy en tournage du film Les gars sûrs que l'on devrait voir l'an prochain sur Netflix mais on le retrouvera donc avant dès cet été dans la suite de la saison 1 de Lupin.