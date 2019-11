Netflix : que vaut "The Irishman" de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino ?

Netflix frappe un grand coup ce 27 novembre avec The Irishman de Martin Scorsese. Adapté des mémoires de Frank Sheeran, lieutenant et homme de main irlandais du leader syndicaliste Jimmy Hoffa dont les liens avec la mafia causeront la perte au milieu des années 70.

Un thriller à échelle humaine, sublimement mis en scène et incarné notamment par Harvey Keitel (Angelo Bruno), Joe Pesci (Russell Bufalino) et bien entendu le duo Robert De Niro (Frank Sheeran) et Al Pacino (Jimmy Hoffa). "Frank est un type qui a traversé toutes ces épreuves et à la fin, en se confessant, il libère le poids qui pèse sur ses épaules. Il n'est plus qu'un vieux mec dans un hospice qui a connu les hauts et les bas de l'existence, sa vie a été rude, mais ça y est, c'est fini. Tout le monde peut se retrouver dans cette situation", confie Robert De Niro au micro de RTL.

Quant à Al Pacino, il se souvient de ces années 70 durant lesquelles se déroulent le long-métrage, décennie durant laquelle lui-même, De Niro et les autres ont pris le pouvoir à Hollywood. "Je dirais que nous avons pris part aux années 70, Bob, Marty, moi et d'autres comme Harley et Joe. Nous avons influencé c'est sûr, mais nous en étions partie prenante, donc, ça fait peut-être un point commun avec ce film, même si nous en avons fait d'autres depuis", poursuit Al Pacino.

