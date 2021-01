Jean Dujardin et Pierre Niney dans "OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire"

publié le 23/01/2021 à 13:07

C'est un petit cadeau pour les fans d'OSS 117 qu'a fait Pierre Niney sur Instagram. Le 22 janvier dernier, l'acteur a enfin dévoilé à quoi ressemblera son personnage dans OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, au côté de Jean Dujardin (Hubert Bonisseur de la Bath).

"Deux époques, deux styles...Hâte de vous en montrer plus !!!", commente Pierre Niney en illustrant le cliché en compagnie de Jean Dujardin. Pierre Niney porte un total look blanc, avec des cheveux blonds, "une coupe à la Cloclo", comme le commentent certains internautes sous la photo.

Les deux héros sont, dans cette scène d'OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, en pleine action, pistolets dans les mains, probablement face à leurs ennemis. "Je ne sais pas ce qui me fait le plus rire : la chemise en mode Marcel ou la coloration blonde", comment une abonnée de Pierre Niney. De son côté, Jean Dujardin a commenté la publication avec un émoji cœur et celui qui applaudit.

Il y a quelques semaines, un nouveau teaser d'OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire a été publié. Dans cet extrait, Hubert Bonisseur de la Bath (Jean Dujardin) est en grande discussion avec Armand Lesignac, interprété par Wladimir Yordannoff, décédé le 6 octobre dernier.