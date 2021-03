The Mauritanian | Official Trailer [HD] | February 12

C'est un geste d'affection très banal et pourtant il reste chargé politiquement. Accompagnée de sa femme Alexandra Hedison et de leur chien, l'actrice Jodie Foster a reçu une nouvelle récompense pour sa carrière ce 1er mars pendant les Golden Globes 2021 pour le film Désigné coupable(The Mauritanian). Visiblement très surprise, l'actrice qui a commencé sa carrière à l'âge de 6 ans à la télévision avant d'être révélée par Taxi Driver, a tendrement embrassé sa photographe d'épouse assise à ses côtés dans leur salon, vidéo-conférence de pandémie oblige. "Je n'aurais jamais cru être encore ici ! J'aime ma femme, merci Alex ! Ziggy [leur chien] et Aaron Rodgers [joueur de foot américain fiancé à la co-star de Foster, Shailene Woodley].

Certains ne verront pas l'impact de ce petit geste et pourtant, il permet de constater l'incroyable chemin parcouru depuis ces dernières années à Hollywood. La visibilité des lesbiennes reste encore un combat, y compris dans le milieu réputé très progressif du cinéma américain. C'est aux Golden Globes, en 2013, que Jodie Foster a fait son coming out public même si elle se défendait de faire là une grande révélation. "Ça aurait pu être un grand discours de coming-out. Mais j'ai fait mon coming out il y a mille ans, à l'Âge de Pierre", avait-elle déclaré avec humour en rendant hommage à son ex-compagne Cydney Bernard.

La joie et la surprise de Jodie Foster récompensée aux #GoldenGlobes pour son second rôle dans Désigné Coupable pic.twitter.com/Ocyysi2EcJ — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) March 1, 2021

Très discrète sur sa vie privée depuis ses débuts dans les années 70 et son triomphe dans les années 80-90 Jodie Foster reste l'une des rares stars lesbiennes à afficher son amour et sa vie conjugale. Une liberté probablement impensable pour la comédienne lorsqu'elle remportait ses Oscars en 1988 et 1991 pour Les Accusés et Le silence des agneaux. A l'époque la presse LGBTQ+ avait critiqué la transphobie et l'homophobie du célèbre thriller avec Anthony Hopkins révélant, sans son consentement, l'homosexualité de l'actrice. Il aura fallu attendre un discours en 2007 pour un petit-déjeuner sur les "Femmes dans le divertissement" de The Hollywood Reporter pour que l'actrice évoque sa longue relation avec Cydney Bernard avec qui elle a élevé deux fils.

La femme de Jodie Foster, Alexandra Hediso, connaît bien le monde de la télévision et du cinéma car, avant de se consacrer à la photographie, elle était aussi actrice. Elle a joué au côté de Debra Messing (égérie gay pour son rôle dans Will & Grace) dans Prey, on l'a aperçu dans Melrose Place et Lois & Clark et on l'a vu dans la grande série télé lesbienne par excellence The L Word entre 2006 et 2009. Dans un registre plus privé, elle fut aussi la compagne d'une autre grande star LGBTQ+ aux Etats-Unis, Ellen DeGeneres, au début des années 2000.

Le discours de Jodie Foster fut un évènement pour la communauté LGBTQ+ en 2013. Un débat âpre était survenu entre militants, dans la presse et à Hollywood sur cette séquence riche et un peu confuse. Aujourd'hui, sans faire de grands discours, Jodie Foster montre en un seul baiser le chemin parcouru (et celui encore à parcourir).