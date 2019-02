publié le 07/02/2019 à 21:09

La guerre des zombies n'aura pas lieu. Réalisé en 2013 par Marc Forster, le blockbuster apocalyptique World War Z, avec Brad Pitt, aurait dû avoir une suite. David Fincher (la saga Millénium, Gone Girl) se serait même collé à la tâche pour le plus grand plaisir des fans.



Malheureusement, selon le magazine américain The Playlist, le studio de production Paramount a annulé le tournage qui devait se dérouler en juin 2019. Le problème ? Un budget trop imposant. Si David Fincher a affirmé vouloir tourner un long-métrage moins onéreux, le studio s'est souvenu des 190 millions de dollars qu'avait coûté le premier.

De plus, le studio pense déjà à un autre succès qui pourrait rapporter beaucoup plus gros : la saga Mission Impossible dont deux volets sont prévus pour 2021 et 2022. Ils seront réalisés par Christopher MacQuarrie, déjà aux manettes des deux précédents.

Le sequel de World War Z aurait marqué le retour au cinéma du duo Brad Pitt-David Fincher. Ils ont eu l'occasion de travailler plusieurs fois ensemble : Seven, Fight Club, et L'Étrange histoire de Benjamin Button. Et dans Full Frontal, de Steven Soderbergh, les deux stars s'étaient retrouvés pour jouer leur propre rôle.