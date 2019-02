publié le 28/02/2019 à 17:30

Au programme du catalogue Netflix de mars 2019, il y en aura pour tous les goûts, du thriller, de la science-fiction et même une petite dose de ballon rond.



Pour les nouveautés qu'il ne faudra pas louper ce mois-ci, ne manquez pas Osmosis le 29 mars, une série française à la frontière de plusieurs genre, entre drame, science-fiction et romance avec les acteurs Agathe Bonitzer (Au bout du comte) et Hugo Becker (Au service de la France).



Vous pourrez également entendre l'accent chantonnant de Matthew MacConaughey dans le film Netflix Serenity, le 8 mars. Meurtre dans les eaux troubles de la baie de Plymouth commandité par une Anne Hathaway blonde.

Les amateurs du combo Steven Spielberg/dinosaures seront servis ce mois-ci : le géant du streaming a obtenu les droits de l'ensemble de la saga Jurassic Park qui sera disponible dès le 1er mars. Le sequel, Jurassic World arrivera également quelques jours plus tard, le 15 mars.

Côté documentaires, Netflix se met au sport avec un long portrait de notre sportif national, Antoine Griezmann : champion du monde, initié par l'animatrice Alessandra Sublet qui avait déjà réalisé pour TMC en novembre 2017, Griezmann Confidentiel.

Les séries originales Netflix

Love, Death and Robots, 15 mars : Aux manettes de cette série d'animation très noire et déconseillée aux âmes sensibles, rien de moins que Tim Miller (Deadpool) et David Fincher (Millenium). Ce dernier est déjà sur Netflix avec la folle histoire des serial killer, Mindhunter.



Queer Eye (saison 3), 15 mars : Cinq experts queer en cuisine, mode ou en déco parcourent le Midwest, aux États-Unis, avec pour mission d'aider des femmes et des hommes à enjoliver leur vie.



The OA, (partie 2), 22 mars : Retour de la série américaine qui mêle science fiction, drame et thriller. Dans la première saison, une enfant aveugle disparue depuis 7 ans, réapparaissait avec la vue. Son entourage, le FBI et même la science faisaient tout pour comprendre.



Osmosis, 29 mars : Nouvelle série française à la frontière entre Black Mirror et Maniac avec les acteurs Agathe Bonitzer (Au bout du comte) et Hugo Becker (Au service de la France).



On my block (saison 2), prochainement : Cette série pleine d'humour met en scène un groupe éclectique d'ados qui grandit à la dure dans les quartiers difficiles de Los Angeles.

"Flash", "Luther"... Les autres séries

Flash (saison 4), 1er mars : Quatrième partie pour Barry Allen, le jeune expert de la police scientifique de Central City, qui se retrouve doté d'une vitesse extraordinaire après avoir été frappé par la foudre.



Luther (saison 5), 15 mars : Idris Elba campe les traits du brillant inspecteur à la Criminelle qui a parfois du mal à contenir ses propos démons intérieurs.

Les films originaux Netflix

Le Garçon qui dompta le vent, 1er mars : Réalisé par le héros de 12 Years a Slave, Chiwetel Ejiofor (également acteur), ce film comte l'histoire d'un jeune Malawite de 13 ans qui invente un système ingénieux pour sauver sa famille et son village de la famine. Au casting, l'actrice Aïssa Maïga.



Serenity, 8 mars : Meurtre dans les eaux troubles de la baie de Plymouth avec un Matthew MacConaughey à l'accent du Sud des États-Unis et une Anne Hathaway blonde en veuve noire.

Triple frontière, 13 mars : Ben Affleck et Oscar Isaac sont réunis dans ce film d'action de J.C. Chandor (Deepwater, Margin Call). D'anciens soldats des forces spéciales peinant à joindre les deux bouts se réunissent pour préparer un coup risqué, piller un baron de la drogue sud-américain.



The Dirt, 22 mars : Un biopic sur le groupe de rock Mötley Crüe, adapté d'un livre. On peut notamment y retrouver Douglas Booth vu dans le sanglant The Riot Club, sur un cercle très secret d'Oxford.



The Highwaymen, 29 mars : La traque de Bonnie Parker et Clyde Barrow par les deux enquêteurs légendaires Frank Hamer et Maney Gault, incarnés respectivement par Kevin Costner et Woody Harrelson.

"Avengers 2", "Mad Max"... Les autres films

Avengers : l'ère d'Ultron, 1er mars : Iron Man, Thor, Hulk... Deuxième volet des aventures des Avengers. Des scènes d'action à couper le souffle, de l'humour, des personnages plus fouillés, il ravira les fans du premier sans en être une copie.



Saga Jurassic Park, 1er mars : Marquez d'une pierre blanche vos agendas, les trois films de Steven Spielberg débarquent sur Netflix ce mois-ci.



Célibataire, mode d'emploi, 2 mars : Après les dinosaures, avis aux amateurs de comédie romantique avec Dakota Johnson (50 nuances de Grey), Rebel Wilson - déjà sur Netflix avec Isn't It Romantic - et Leslie Mann (40 ans : Mode d'emploi) qui apparemment aime bien les conseils.



Jurassic World, 15 mars : Des T-Rex génétiquement modifiés et une bonne dose de testostérones avec Chris Pratt pour ce sequel.



Mad Max, 15 mars : Premier volet de 1982 de la saga futuriste de George Miller avec un Mel Gibson au début de sa carrière.



Un Homme idéal, 18 mars : Le thriller français avec Pierre Niney en auteur maudit qui retrouve espoir lorsqu'il tombe sur un manuscrit qui le rend enfin célèbre.



Batman V Superman : l'aube de la justice, 23 mars : Ben Affleck en Chevalier Noir et Henry Cavill en bottes rouges pour le film de Zack Snyder.



Birdman, 24 mars : Le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu, le président de Cannes 2019, vient rejoindre son compatriote Alfonso Cuarón (Roma)en diffusant son cinquième film, primé du meilleur film aux Oscars 2015.

Stand-Up et documentaires

Amy Schumer Growing, 19 mars : Après son film I Feel Pretty également diffusé sur la plateforme, Amy Schumer, enceinte de son premier enfant, revient avec son stand-up à l'humour décapant.



Antoine Griezmann : champion du monde, 21 mars : Netflix se met au sport avec un long portrait de notre sportif national, initié par l'animatrice Alessandra Sublet qui avait déjà réalisé pour TMC en novembre 2017, Griezmann Confidentiel.