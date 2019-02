publié le 27/02/2019 à 12:14

Après cinq tentatives infructueuses, Leonardo DiCaprio a enfin obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour The Revenant en 2016. Derrière cette victoire se cache le réalisateur mexicain, Alejandro González Iñárritu. Ce dernier a été choisi pour présider le jury du Festival de Cannes 2019, ont annoncé mercredi 27 février 2019 les organisateurs.



C'est la première fois dans l'histoire du festival qu'un artiste mexicain est chargé d'attribuer la Palme d'Or. Le réalisateur, qui s'était vu décerner le Prix de la mise en scène en 2006 à Cannes pour Babel, succède à Cate Blanchett, dont le jury avait sacré l'an dernier Une affaire de famille du Japonais Hirokazu Kore-Eda.

"Dès le début de ma carrière, le Festival de Cannes a été important pour moi. Je suis honoré et ravi d'y revenir cette année, et immensément fier de présider le jury. Le cinéma coule dans les veines de la planète et ce Festival en est le cœur", a réagi le cinéaste, cité dans un communiqué.

6 films, 7 nominations aux Oscars, 4 statuettes

Outre The Revenant, Alejandro González Iñárritu a une filmographie coutre mais intense. Avec seulement six films, il a été nommé sept fois aux Oscars. Dans la liste, on peut compter Amours chiennes (2000), 21 grammes (2003), Babel (2006), Biutiful (2010) et Birdman (2014), oscarisé à quatre reprises en 2015.



Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Javier Bardem...

À 55 ans, le réalisateur a dirigé certains des plus grands acteurs actuels : le duo Brad Pitt/Cate Blanchett en couple de touristes américain au bord du naufrage dans le désert marocain dans Babel, Javier Bardem en homme sensible au bord de la mort dans Biutiful ou encore, évidemment, Leonardo DiCaprio et Tom Hardy plongés dans une Amérique sauvage et hostile dans The Revenant.

Alejandro González Iñárritu (gauche) et Leonardo DiCaprio sur le tournage de "The Revenant" Crédit : Twentieth Century Fox

Un premier passage à Cannes remarqué

En 2017, Alejandro González Iñárritu a conçu une installation en réalité virtuelle, Carne y Arena, la première oeuvre de ce format à figurer dans la sélection officielle à Cannes. "En plus d'être un cinéaste audacieux et un auteur toujours surprenant, Alejandro est aussi un homme de convictions, un artiste de son temps. Nous avons toujours été heureux de l'accueillir sur la Croisette et, en 2017, particulièrement fiers de présenter en Sélection officielle Carne y Arena, son installation de réalité virtuelle qui évoquait la question des migrants avec beaucoup de force et d'humanité", ont ainsi salué les organisateurs du Festival.



Le cinéma mexicain est entre de bonnes mains avec Alejandro González Iñárritu. À ses côtés, son compatriote Alfonso Cuarón est également entré dans la légende hollywoodienne. Ce dernier a été sacré meilleur réalisateur aux Oscars 2019 pour son film diffusé sur Netflix, Roma, peu de temps après avoir reçu le Golden Globes du meilleur film étranger et meilleur réalisateur la même année.