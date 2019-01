"James Bond" : Idris Elba et Daniel Craig relancent les rumeurs aux Golden Globes

publié le 08/01/2019 à 17:13

Et hop ! Une nouvelle pièce dans la machine à fantasmes. Daniel Craig, l'actuel interprète de l'agent 007 et l'acteur Idris Elba, l'un des favoris pour lui succéder depuis des années, ont posé ensemble lors de la cérémonie des Golden Globes le 7 janvier 2019. L'acteur de The Wire a diffusé cette image sur Instagram en ajoutant un ironique "gênant" pour qualifier le regard et la proximité de Daniel Craig. Un peu comme si ce dernier percevait Idris Elba comme une sorte de vautour pour revêtir le smoking de Bond.



Depuis plusieurs mois, Idris Elba s'amuse très franchement des rumeurs qui veulent qu'il serait le prochain James Bond. On a déjà vu l'acteur plaisanter à ce sujet avec une autre prétendante pour le rôle : Gillian Anderson.



Si le nom du remplaçant de Daniel Craig n'est pas encore connu, Idris Elba avait mis un terme à certains bruits de couloir il y a plusieurs mois. Lors de l'avant-première de son film Yardi, le 21 août 2018, une journaliste de l'émission britannique Good Morning Britain a demandé à l'acteur si elle avait face à elle le futur agent 007. "Non", a-t-il répondu dans un rire.

Voilà qui a mis fin aux espoirs des fans de l'acteur qui l'imaginaient déjà succéder à Daniel Craig pour endosser le costume du plus célèbre agent secret du MI6. Il faut dire qu'Idris Elba s'est bien amusé avec cette rumeur, postant de mystérieux messages sur Twitter. Sous un selfie, il avait notamment écrit : "My name’s Elba, Idris Elba", reprenant la célèbre phrase de James Bond à son compte. Le nom du successeur de Craig sera probablement connu après la sortie du 25ème film de la saga (qui ne porte toujours pas de nom) et devrait sortir en février 2020.