publié le 26/12/2018 à 16:17

Les scénaristes sont allés encore plus loin. Pour le prochain épisode de Black Mirror, l'équipe de production a vu les choses en grand. D'après le site coréen KMRB, l'épisode spécial Noël de la série de Netflix aurait une durée de 312 minutes, soit l'équivalent de 5h12.



Intitulé Black Mirror : Bandersnatch, celui-ci proposera une expérience hors du commun : celle de l’interaction. Le public pourra ainsi avoir la mainmise sur la construction du scénario. Au fur et à mesure de l'avancée dans l'épisode, le spectateur pourra décider du dénouement de l'histoire. Un peu à la manière des jeux vidéo du développeur Quantic Dream et du créateur David Cage, plusieurs choix seraient proposés.

Sur le papier, le principe semble être attrayant, mais pour le moment il est encore difficile de savoir comment est-ce qu'il sera possible d'orchestrer une telle opération... Pour le savoir, il faudra attendre le vendredi 28 décembre, date à laquelle cet épisode, qui aura les allures de films et de jeux vidéo, sortira sur la plateforme de streaming du géant américain.



Netflix tease sur sa plateforme l'épisode interactif "Black Mirror : Bandersnatch" Crédit : Capture d'écran Netflix