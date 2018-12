publié le 06/12/2018 à 13:10

Vous avez toujours voulu découvrir la vie de Robin sans Batman ? La série DC Comics Titans comblera vos attentes. Sombre et intense, la saison 1 débarque sur Netflix dès le 11 janvier 2019.



D'abord diffusée sur la plate-forme DC Universe (le "Netflix" de DC Comics), Titans sera centrée sur les jeunes Dick Grayson/Robin (Brenton Thwaites), Starfire (Anna Diop), Raven (Teagan Croft) et Beast Boy (Ryan Potter). Le court teaser dévoilé par Netflix donne un aperçu de leurs super-pouvoirs entre flammes gigantesques, ombres menaçantes et tigre prêt au combat.



Ce quatuor, réunis comme seul le destin sait le faire, formera rapidement la super-équipe de DC Comics adaptée du comics Teen Titans. Au programme : beaucoup de sang, d'os fracturés et de nuits orageuses pour cette série qui s'inscrit dans la veine "dark" du rival de Marvel.